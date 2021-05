Apunte de cata: Tannat Maceración Carbónica 2020; al estilo del Beaujolais Nouveau

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Bodega: Pizzorno Family Estate

Origen: Canelón Chico, Canelones

Precio: $ 360

La maceración carbónica es un método de fermentar las uvas tintas, que se estila y le da fama al Beaujolais Nouveau de Francia. Al usarlo se obtienen unos tintos ligeros, muy perfumados y de un incomparable color guindo/fucsia.

Esta técnica no se ha difundido mucho, porque requiere de cuidados especiales para obtener un buen resultado. Consiste en fermentar las uvas enteras, sin estrujar y en una atmósfera concentrada de CO2. Dentro del tanque, el peso de la carga rompe las de abajo, se libera jugo y el proceso comienza con las levaduras nativas. Se genera calor y las enzimas dentro de las uvas enteras, comienzan a producir alcohol y a extraer color y aromas desde adentro.

Avanzada la fermentación, se traslada la carga a la prensa donde se la exprime suavemente. De esta forma los taninos no pasan al líquido. Se obtiene así un tinto joven, muy amable en boca, de color y aromas sorprendentes. De alguna manera esto explica que en el mercado, no haya muchos tintos elaborados de esta manera.

La zaga comienza en 1999



En ese año Marcelo Laitano volvió de su pasantía en Beaujolais, con la idea fija de replicar aquí, la técnica que había aprendido.

“Desde entonces no la tuve que cambiar, es muy antigua y la respeto al pie de la letra. No pasó lo mismo con la uva. Eso sí, hubo cambios en el viñedo y en la forma de cosecharla. Por suerte este vino ha gustado. Fijate que al principio hacíamos apenas 1.000 botellas y ahora estamos en una producción de unas 20.000”, dice Marcelo.

Por su parte Carlos Pizzorno explica el manejo de la fruta: “Hay diversos cuidados a contemplar y el principal es que no se rompan las uvas. Al cosecharlas no llenamos el cajón, que debe quedar por la mitad. También al colocarlas en la pileta, lo hacemos con cuidado para que las uvas queden enteras y eso evita la extracción de los taninos. Para la maceración carbónica, el manejo de la fruta es muy importante”.

Cambio de look y un par de anécdotas



Las ventas han subido con la etiqueta nueva y una botella estilo borgoña. A partir de 2018 hubo un cambio de look, que ayudó en la presentación y la venta.



“Un día el chileno Patricio Tapia de la guía Descorchados, me dice que la etiqueta convencional – Don Próspero en aquel entonces – no era la mejor, que le vendría mejor una con más onda, más juvenil, para un tinto que es alegre y divertido. Se lo comenté a mi hijo Francisco y al toque cambiamos de botella y etiqueta, lo que sin duda le da mucho mayor visibilidad en góndola”, cuenta Carlos.



Por su lado Francisco se tuvo que encargar del rediseño. "Patricio Tapia nos dijo que en el Beuajolais, la tendencia de las etiquetas es usar los comics. Cuando yo le hago el planteo al diseñador, trabuco las palabras y le hablo de una caricatura y obvio que lo descoloco. La caricatura de quien? me pregunta y le digo no se.. hacela del Tannat. Entonces me hace una T “narigona” con dos ojitos al costado y a todos nos encantó la nueva etiqueta, para salir con ella”, explica.

La versatilidad de la Tannat



Sin duda en nuestro imaginario, hablar de Tannat es hablar de tintos oscuros y potentes, pero este no es la caso y sirve para mostrar la versatilidad de nuestra cepa emblema.



El maceración carbónica de Pizzorno cautiva con su incomparable color claro, alegre y tan diferente. Fresco y de buena acidez en boca, sin taninos evidentes pero con un aroma especial, en su aroma mezcla la fruta con una notas florales, poco comunes en un tinto.



Se vende en www.catadores.net/tienda