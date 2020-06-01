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El País Eme Lifestyle

Anonymous acusa a la corona del asesinato de Lady Di y difunde una trama escabrosa

01/06/2020, 12:59
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Lady Di junto a sus dos hijos. Foto: AFP

Actualidad

La reaparición del colectivo genera titulares al hablar sobre temas complicados y hace diferentes acusaciones. Conocé qué dijo sobre Lady Di.

Tras el asesinato de George Floyd y las manifestaciones en cadena que generó en Estados Unidos, el colectivo Anonymus que permaneció en silencio durante los últimos tres años ha reaparecido en Twitter con nueva información sobre, Trump, el Vaticano, Michael Jackson y Lady Di, entre otros. 

El 30 de agosto de 1997, en el Pont Del Alma, la princesa Diana de Gales, perdió la vida en un accidente automovilístico. Desde ese entonces, la historia sobre su muerte tuvo diferentes versiones y la reaparición del colectivo Anonymus volvió para echar leña al fuego.

Según lo publicado en la cuenta @OpDeathEaters, Diana murió porque planeaba revelar que el príncipe Carlos estaba envuelto en una trama de abuso a menores. 

Nada de esto fue confirmado y es posible que los tweets sean eliminados en el futuro, pero la cuenta asegura que es información veraz en un extenso hilo publicado en la red social.

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