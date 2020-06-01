Anonymous acusa a la corona del asesinato de Lady Di y difunde una trama escabrosa

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La reaparición del colectivo genera titulares al hablar sobre temas complicados y hace diferentes acusaciones. Conocé qué dijo sobre Lady Di.

Tras el asesinato de George Floyd y las manifestaciones en cadena que generó en Estados Unidos, el colectivo Anonymus que permaneció en silencio durante los últimos tres años ha reaparecido en Twitter con nueva información sobre, Trump, el Vaticano, Michael Jackson y Lady Di, entre otros.

El 30 de agosto de 1997, en el Pont Del Alma, la princesa Diana de Gales, perdió la vida en un accidente automovilístico. Desde ese entonces, la historia sobre su muerte tuvo diferentes versiones y la reaparición del colectivo Anonymus volvió para echar leña al fuego.

Según lo publicado en la cuenta @OpDeathEaters, Diana murió porque planeaba revelar que el príncipe Carlos estaba envuelto en una trama de abuso a menores.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony. Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

Nada de esto fue confirmado y es posible que los tweets sean eliminados en el futuro, pero la cuenta asegura que es información veraz en un extenso hilo publicado en la red social.