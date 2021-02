¿Animales millonarios? Estas son las mascotas con más dinero en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para envidia de muchos, existen perros, gatos y hasta gallinas que tienen enormes cantidades de dinero en sus cuentas. Ya sea porque han heredado la fortuna de sus dueños, o porque se han vuelto ‘influencers’ mundialmente conocidos.

¿Cómo un animal tiene una cuenta bancaria?



Según Álvaro Ferrando Durán, abogado entrevistado por ‘El País’, de España, los animales no son un sujeto jurídico, pero “cuentan con una normativa denominada Pet Trust Act que permite crear un fideicomiso a favor del animal de compañía en el que se nombra a un responsable, denominado ‘trustee’”.

Entonces, aunque un animal no puede aceptar la herencia de una persona, su dueño sí puede asegurar su manutención, a veces llena de excentricidades, y a alguien que se haga cargo de la criatura.

A continuación nombramos algunas de las mascotas que, según la revista ‘Forbes’, disfrutan de una riqueza impensable y deseada por muchos seres humanos.

Gunter IV



Parece un perro convencional, pero su vida está llena de lujos. Este pastor alemán es heredero de 375 millones de dólares (más de un billón de pesos colombianos).



Es hijo de Gunter III, la mascota de la condesa alemana Karlotta Libenstein que murió en 1991 y le dejó al canino 80 millones de dólares.



Los fideicomisos de la finca de la condesa multiplicaron la herencia, y, por esta razón, Gunter IV tiene casi cuatro veces más dinero que su padre.



Para el perro se compró la lujosa mansión de Madonna en las playas de Miami en el año 2000, por 7,5 millones de dólares (267 mil millones de pesos). Además, posee villas en Italia y las Bahamas.

Choupette



Karl Lagerfeld, uno de los iconos de la moda en el mundo, no pudo ser más generoso con su gata Choupette.



Desde que la adquirió, en el año 2011, la hizo partícipe de reportajes de prensa, campañas de publicidad y hasta un libro titulado ‘Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat’, informó ‘El País’.



Según la edición británica de ‘Vogue’, Choupette facturó en 2014 casi 13 mil millones de pesos colombianos por esos trabajos.



Cuando Lagerfeld murió, en el año 2019, dejó las instrucciones sobre los cuidados y comodidades de Choupette. La gata aún cuenta con sus cuidadores, su guardaespaldas, su cocinero y su veterinario.

Conchita



La chihuahua Conchita se llegó a llamar ‘el perro más mimado del mundo’. Fue una de las mascotas de Gail Posner, hija de Victor Posner, uno de los ejecutivos mejor pagados de los años 80 en Estados Unidos.



En el año 2010, cuando Posner falleció, en su testamento le dejó a Conchita, y a sus otros tres perros, su mansión en Sunset Island y 3 millones de dólares (aproximadamente 10,6 mil millones de pesos) para sostener sus vidas de lujo, según dijo ‘El País’.



Conchita acostumbra llevar perlas, bolsos Louis Vuitton, bikinis de diseño y collares Cartier.



En el año 2012, la mansión en donde vivía se vendió por más de 8 millones de dólares (más de 28,4 mil millones de pesos). Aun así, las mascotas de Posner siguen teniendo la misma abundancia hasta el día de hoy.

Gigoo

La única gallina del listado, Gigoo, es la mascota de Miles Blackwell, magnate editorial británico que un día decidió dejar el mundo de los negocios para vivir en el campo junto con su esposa.



Blackwel murió en 2001, dejando una fortuna de 65 millones de libras que se repartió en causas sociales y los animales de su finca. ‘Forbes’ informó que su amada gallina y los demás animales recibieron diez millones de libras (unos 49 mil millones de pesos).



De acuerdo con ‘El País’, Gigoo aún vive en la finca de Blackwell junto con ovejas y otras gallinas.

Grumpy Cat (El gato gruñón)



Aunque su apodo es masculino, Tartar Sauce era una gata. A diferencia de otros 'animales millonarios', ella sí se ganó el dinero por su propia cuenta.



En 2012, se volvió viral en redes sociales gracias a una foto de su cara malhumorada, que en realidad es consecuencia de un enanismo gatuno, explicó ‘El País’ de España.



A causa del éxito que tuvo la imagen de la gata, su dueña creó todo un imperio comercial. Alrededor de la marca ‘Grumpy Cat’, vende productos como café, libros y figuras de acción.



Según ‘Forbes’, la marca ha recolectado una fortuna de más de 100 millones de dólares (aproximadamente 356 mil millones de pesos).



Tartar llegó a hacer presencia en grandes sesiones de fotos y a conocer a varias celebridades como Jennifer López. La criatura falleció en 2019, pero sus más de 2 millones de seguidores en Instagram aún la recuerdan con cariño.