Diez recomendaciones para despertar el deseo sexual

No cabe duda de que el confinamiento ha afectado todos los aspectos de la vida de cualquier ser humano. El sexo es uno de ellos, pues como lo registró EL TIEMPO, una investigación publicada por la revista científica ‘Leisure Sciences, reveló que el 43% de los más de 1.500 adultos encuestados afirmó que la calidad de su vida sexual disminuyó durante este período.

La ginecóloga y sexóloga Florencia Salort, autora del libro ‘Sexo sentido’, brindó una serie de recomendaciones en el diario El Clarín, en donde asegura que no es obligatorio sentir deseo sexual, pero que hay ciertas recomendaciones para aquellos que pueden estar preocupados en este momento por no sentirlo.

Para la escritora, esto es fundamental, pues el deseo sexual fluctúa y no siempre está despierto. Hay que reconocer cuando simplemente “no hay ganas” para quitarse la venda de los ojos y avanzar.

Tener ganas de que vuelva el deseo

Según dijo la escritora, siempre se está rodeado de revistas y consejos para ser un excelente amante o tener una frecuencia ideal. Pero en realidad, lo importante es dejar de tener una expectativa muy alta y pensar que no siempre se tiene que estar a la altura de esos consejos. Esto es clave para tener autoconfianza, llegar a la verdad de cada persona y propiciar el regreso del deseo.



Accionar hacia el deseo

No es un pecado buscar una terapia sexual o tener plena conciencia de que se quiere recuperar el deseo sexual. Hay que propiciar los estímulos, de acuerdo con la escritora.



Tener expectativas reales

No necesariamente para tener buen sexo hay que probar cosas nuevas, sino más bien tener flexibilidad y una mente abierta de acuerdo con los gustos personales, dice la autora. “Recuerden: todo nuestro cuerpo (y su piel) es una zona erógena y cada cual debe recorrer su propio camino en cuanto a lo que le gusta y comunicarlo”.

Comunicar lo que sucede

Si hablar con la pareja en cualquier ámbito es fundamental para el éxito de la relación, lo es mucho más en el plano de la sexualidad. Es necesario comunicarle lo que le gusta y así mismo escucharla para tener una sincronía que favorezca a los dos.



Priorizarse

Dejar de hacer las cosas por la pareja y priorizar el propio placer. Esto permite conocerse, explorar y vivir una sexualidad plena.



Evaluar los estereotipos de belleza

Dejar de pensar en la celulitis o las medidas perfectas a la hora de un encuentro sexual. Aceptarse y tener una buena actitud son las mejores herramientas para el goce.

Estimular las fantasías

Sentirse bien consigo mismo, leer historias eróticas, escuchar música, o intercambiar mensajes con la pareja pueden ser la chispa que enciende el motor.



Crear un espacio de intimidad

Planear y reservar momentos exclusivos con la pareja son fundamentales en momentos como estos en los que la monotonía del confinamiento hace parecer que no existan estos espacios.



Resolver factores previos

Estar atento a enfermedades o molestias que puedan interferir y por supuesto, acudir con los especialistas del tema, para tomar el tratamiento indicado.