¿Cuáles son los síntomas de la anemia en los niños y cómo prevenirla?

La anemia en los niños puede ser muy frecuente. La enfermedad surge por la falta de glóbulos rojos sanos que transporten un nivel específico y adecuado de oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo, y por eso, también es considerada un trastorno de la sangre.

Una alimentación deficiente en hierro es una de las principales causas de la anemia en los niños. Y es importante recalcar que el hierro no se produce por sí solo en el cuerpo, sino que al obtenerse de los alimentos que se ingieren; en el caso de las carnes, son muy fáciles de absorber, mientras que el hierro que se encuentra en las verduras se absorbe en menor cantidad y rapidez.

“Esto es de suma importancia ya que al faltarle al niño esta molécula se empieza a sentir muy cansado, fatigado o sin ánimo”, afirma Linda Milena Araujo, hematóloga oncóloga de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica.

Además, la anemia también se puede presentar por un tema hereditario, ya que esta se puede llegar a transmitir desde la madre. Por otra parte, la anemia asociada al cáncer muchas veces es un tema que genera confusión y angustia en los padres, pues se cree que el hecho de tener anemia es igual a cáncer y esta idea es equivocada.

Para hablar de cáncer, en el caso de la leucemia, no solo se involucran los glóbulos rojos, sino también otras células que no logran madurar y no tienen ninguna funcionalidad en el cuerpo. Generan dolores articulares intensos, fiebres continuas de más de dos semanas, formación de moretones que indican que las plaquetas no están haciendo su función adecuada, lo cual significa que hay un problema en la médula ósea.

Los síntomas

Si se presenta alguno de estos síntomas es necesario ir a un chequeo médico, para detectar qué está pasando :



- Si los padres o cuidadores se percatan de que el menor se siente cansado, se le ve pálido, tiende a dormirse muy fácil o no termina sus actividades por el cansancio, debería consultar con un médico para descartar que el niño sufre de anemia.

- Además, si a los anteriores síntomas se suman sensación de fatiga, siente que su corazón late mucho más rápido, tiene dificultad para respirar o al realizar alguna actividad física así sea mínima se cansa, estos también son signos de alarma por los que debe consultar.

Tipos de anemia

Cabe mencionar que existen varios tipos de anemia, entre los que se destacan, por ejemplo, la anemia falciforme. En este tipo, si bien existe un tratamiento que puede ayudar, la condición no tiene cura, por ello, el diagnóstico y seguimiento son claves para la calidad de vida del menor.

Para realizar su diagnóstico se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes; “aquí el tratamiento dependerá del estado de gravedad del paciente, incluyendo medicamentos, transfusiones de sangre y, con menos frecuencia, trasplante de médula ósea” explica Araujo.

Además de la anemia por deficiencia de hierro en la sangre, que es la causa más común, existe también la anemia megaloblástica, la cual ocurre cuando los glóbulos rojos son demasiado grandes por falta de ácido fólico o vitamina B-12.

Por otra parte, existe la anemia hemolítica, la cual se presenta cuando se destruyen los glóbulos rojos. Las causas de este tipo son diversas pero se debe principalmente a infecciones graves o ciertos medicamentos.

Adicionalmente, se puede presentar la anemia de Cooley, que es hereditaria, o la anemia aplásica, que consiste en la incapacidad de la médula ósea para producir células sanguíneas. De ahí la importancia de consultar con un especialista ante la presencia de síntomas.



Asimismo, determinados tipos de cáncer, incluyendo el linfoma y la leucemia, pueden provocar anemia.

Para poder prevenir en muchos casos de anemia es necesario educar a los niños, sus padres y cuidadores en cuanto a los alimentos, teniendo una dieta saludable, en la cual se incorpore un buen consumo de carnes y vitamina C, que se puede encontrar en frutas como la guayaba, naranja, limón, fresa.



También se puede encontrar en el consumo de jugos sin lácteos, ya que este componente contrarresta el hierro que se está consumiendo. Además, se deben evitar productos dañinos como gaseosas, alimentos ultraprocesados y el café.