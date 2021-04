Estaba embarazada y volvió a gestar, ¿qué tan común es la superfetación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El caso es algo insólito y por ello llamó la atención de los medios del mundo. En Estados Unidos, una mujer que hace tiempo buscaba tener un hijo, lo consiguió y. Sin embargo, a los tres meses de gestación, debido a un proceso de superfetación, fue informada por su médico de que había quedado de nuevo embarazada.

La historia es la de Rebecca Roberts, de 39 años, y Rhys Weaver, de 43, padres de estos dos bebés. De acuerdo con lo publicado por la cadena CNN, conocieron las primeras imágenes de Noah, su primogénito, por un ultrasonido entre las 7 y 10 semanas de embarazo. Pero a las 12 semanas hubo una sorpresa: una ecografía mostró que el bebé no estaba solo, que tenía una hermana más pequeña, su gemela fraterna, Rosalie.

“Quedé embarazada cuando ya estaba embarazada, lo cual fue una locura… porque se supone que eso no sucede”, declaró al respecto Rebecca. ¿Cómo fue que ocurrió? Lo que sucedió es un proceso identificado como superfetación y es una condición extraña. De hecho, en 2008 un estudio reveló que existen menos de 10 casos registrados en el mundo.

Según las declaraciones de los médicos a la pareja, los bebés fueron concebidos con tres semanas de diferencia.

“Se dieron cuenta de que el bebé estaba creciendo a un ritmo constante de tres semanas menos que el primero, y fue entonces cuando me dijeron que creían que era un embarazo de superfetación”, explicó Rebecca y agregó: “No lo podía creer pero pasó y es encantador. Es como ganar la lotería”.

Pero no fue simple. La noticia los llenó de miedos y temores a que la segunda bebé no creciera lo suficiente. “Debido a que es mucho más pequeña, podría tener algún problema y podría no sobrevivir. Ese suele ser el caso. Sin embargo, dijeron que estaba creciendo constantemente. Fue un alivio. Fue un gran alivio”.



Por su parte Rhys, el padre, afirmó: “Me alegré de tener un hijo, pero aún más por los gemelos. Nos dimos cuenta de lo únicos y afortunados que fuimos”.

Foto: Facebook

Un episodio raro



Al detallar el contexto en que ocurrió este embarazo doble y a destiempo, la ginecóloga Lillian Schapiro indicó que son varios los motivos por lo que este es un caso particular. Entre ellos, advirtió que “las mujeres generalmente ovulan solo una vez por ciclo y que si la fertilización es exitosa, el óvulo o los óvulos se implantan en el útero y no se produce más ovulación.



“Si una mujer tiene gemelos, se liberan dos óvulos al mismo tiempo. Y en el caso inusual de los trillizos, esos óvulos se liberan todos en una sola ovulación. En el caso de Rebecca de alguna manera ella ovuló nuevamente durante ese mismo ciclo. Entonces otro óvulo también fue fertilizado —se convirtió en otro embrión— y ambos se implantaron en el útero en diferentes momentos”, aseguró la doctora.



Asimismo contó que la sorpresa también se produce porque cuando un embarazo comienza el útero ya no es un lugar hospitalario para la implantación. “Este segundo embrión logró implantarse y crecer en una etapa en la que no hubiéramos pensado que podría hacerlo. Casi nunca vemos que dos embriones comienzan a desarrollarse en diferentes momentos. Es asombroso”.



Noah y Rosalie nacieron en septiembre de 2020 por cesárea. Ambos debieron ser internados en unidades de cuidados intensivos neonatales. Ella pesó 1,1 kilos y él, 2,09.