Estas son las vitaminas que tu pelo necesita para crecer extra largo

Una de las tendencias más fuertes de belleza esta temporada (y prácticamente de cualquiera) es la melena XL, así que si estás considerando dejar crecer tu pelo toma nota de los elementos que te ayudarán a conseguirlo.



Antes de comenzar, recuerda que no hay nada peor que una cabellera larga y dañada, entonces, no te aferres a esta idea, y si necesitas un despunte, no dudes en hacerlo, porque de hecho, cortar las puntas dañadas ayudará a que tu pelo crezca más sano y se vea espectacular cuando tengas el largo deseado.

Una vez claro el punto anterior, te vamos a contar de las vitaminas que tu pelo necesita para poder llegar a ese anhelado XL.



Vitamina E

Se trata de un poderoso antioxidante que es bueno para la piel y el pelo. Existen alimentos como el pescado que lo aportan, pero si quieres darle un dosis extra a tu melena, busca un aceite que lo contenga y aplica unas gotitas al terminar de peinarlo. Otra manera es recurrir a las ya clásicas cápsulas de vitamina E y mezclarla con un poco de palta. Esta mascarilla puedes aplicarla una vez por semana.



Vitamina A

De acuerdo con Medical News Today, la vitamina A, también conocida como retinol, apoya la secreción de sebo, que es una sustancia que previene la rotura del pelo. Los suplementos de vitamina A están disponibles para su compra en línea. Sin embargo, algunas investigaciones han encontrado que tomar demasiada vitamina A puede provocar la caída del pelo, por lo cual deberás consultar a tu dermatólogo o bien optar por productos como mascarillas para el pelo que la incluyan entre sus ingredientes.

Colágeno

Este es el encargado de darle la firmeza a la piel y un aspecto joven y fuerte a tu cabello. Existen muchas marcas de belleza que venden colágeno hidrolizado en forma de suplemento, puedes incorporar uno a tu dieta para notar los resultados o aumentar el consumo de alimentos como la gelantina. También existen mascarillas capilares que lo contienen en sus ingredientes, busca el método que mejor se adapte a sus necesidades.