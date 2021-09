¿Cómo mantener el cabello sano y lindo a pesar de los años?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Es posible ser ya adulta y tener una cabellera hermosa? La respuesta es simple: sí. Tomando los recaudos necesarios y teniendo una buena alimentación, es posible.

Suele suceder que, con la edad, la calidad del cabello decae, se vuelve más fino y difícil de peinar, pierde brillo y fuerza. No hay de qué avergonzarse, es normal. "Es un proceso de envejecimiento natural de las raíces del cabello", explica el especialista en medicina capilar Andreas Finner.

A veces ese proceso está pautado por una debilidad puntual genética, a lo que se suma una menor absorción de nutrientes a través del intestino y la falta de microcirculación en la zona de la raíz. De todos modos, aunque existan motivos que expliquen el debilitamiento de la cabellera, ¡qué maravilloso sería poder influir para bien ese proceso!

El primer paso, además de consultar al peluquero de confianza, es acudir a un médico especializado en el tratamiento capilar. Muchos ofrecen turnos de consulta para evaluar las falencias, los motivos que derivan en un cabello de aspecto poco saludable o incluso en la caída del cabello.

Puede que el cabello esté muy finito por motivos hormonales, como ser una disfunción de la glándula tiroides. El estrés y la falta de vitaminas también impactan negativamente en la calidad. En esos casos, incorporar momentos de relax y de alimentación balanceada pueden generar buenos resultados. "A nivel alimenticio, los productos que tienen nutrientes beneficiosos para el cabello son las nueces y los productos integrales", dice el dermatólogo Finner.

También son importantes el zinc, la vitamina D y la biotina. El zinc está en la leche, el yogur, el queso y la carne; la vitamina D en pescados grasos como la caballa, el salmón y el arenque; el hígado, la yema del huevo y la levadura contienen biotina. "Si el cabello está muy dañado y se quiebra, puede ayudar consumir adicionalmente cápsulas de levadura medicinal, cistina, un aminoácido, y vitaminas B", dice Finner.

Pero fuera de ese tipo de añadidos, es bueno saber que el cabello también puede mejorar cambiando algunos hábitos. El peluquero Antonio Weinitschke recomienda por ejemplo beber mucha agua. El motivo: cuando al cuerpo le falta líquido, las células de la piel y del cuero cabelludo se secan, y eso lleva a que las raíces del cabello no tengan la humectación suficiente.



Con el paso de los años, el cuero cabelludo no genera suficiente material sebáceo, y eso también hace que el cabello esté más seco, con lo cual se vuelve más importante aún elegir los productos de cuidado adecuados para cada caso. En líneas generales, Weinitschke recomienda usar un shampoo suave y enjuagar con agua más bien fría. Acto seguido pueden aplicarse enjuages o baños específicos para cabellos secos y aportar de ese modo la humectación y fuerza necesarias.



Pero atención: es importante no aplicar demasiados productos al cabello fino. "A veces puede verse más esponjoso al lavarlo con más frecuencia con un shampoo para cabellos finos de menor contenido de tratamiento", indica el dermatólogo Finner.



Puede que hacer una permanente ayude a dar volumen. Lo importante es que esté bien hecha de acuerdo al tipo de cabello individual.



Los esprays, que suelen aportar brillo, no le hacen ningún daño al cabello entrado en años. En cambio, sí es mejor evitar el cepillado agresivo, el secado con demasiada temperatura y el cardado, que lo puede dañar aún más.



La tintura no es un problema. Por el contrario, el color suele aportar brillo y protegerlo de la radiación solar.



Lo que sí suele ser un gran problema para muchas mujeres de edad es la caída de cabello. Los especialistas dicen que es normal perder hasta unas 60 unidades por día. El inconveniente está en que en muchos casos son más o no se reponen con el crecimiento desde esos mismos folículos.



"La caída puede ser un efecto secundario de alguna medicación", apunta Weinitschke. Las afectados deberían consultar a su médico y eventualmente cambiar la medicación en caso posible, teniendo en cuenta que la caída puede ir acompañada de ciertas enfermedades de la piel como la psoriasis o infecciones.



"También existen tinturas que pueden ser aplicadas directamente sobre el cuero cabelludo y promueven el crecimiento", dice el especialista Finner. Y aquellos casos que presenten varias zonas de la cabeza con muy poca densidad pueden consultar a los especialistas, que pueden llegar a ofrecer una solución. "Otra opción es recurrir al cabello sintético, que está hecho de fibras muy pequeñas de color", indica Finner. Es una solución simple para mejorar el aspecto desde lo visual.



Existe además la posibilidad de realizarse un implante tomando como zona donante otra parte más poblada de la cabeza. Ese tipo de implantes consisten en tomar folículos de la zona posterior y trasladarlos a las zonas con mayores faltantes. Si bien los implantes no generarán una recuperación total de la densidad en la zona, los pacientes que lo hacen suelen estar muy agradecidos cuando se ven algo más de volumen, dice Finner.



Los cambios hormonales de la menopausia pueden ser otro factor de impacto. Sin embargo, "hacer una terapia hormonal con estrógeno no es recomendable en líneas generales", opina el dermatólogo.



Los fitoestrógenos tampoco suelen aportar demasiado para solucionar estos temas. Se dice que las cápsulas de fitoestrógenos de soja o de derivados de la soja o que el isoflavone de trébol rojo mejora el estado y el aspecto del cabello, pero, según Finner, no existen por el momento estudios científicos que demuestren los beneficios de este tipo de productos.