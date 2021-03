Lavarse la cara, ¿con agua caliente o fría?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lavarse la cara es parte de nuestra rutina diaria y, seguramente, a veces has leído que es mejor hacerlo con agua caliente, otras que con agua fría, principalmente cuando te dan recomendaciones para quitarte alguna mascarilla o tratamiento. Y si tú también estás confundida sobre cuál es la temperatura ideal para limpiar tu rostro, hoy te lo contamos.

No importa que te bañes diario o que no uses maquillaje, lavarse la cara todos los días es muy importante para eliminar impurezas, abrir los poros y quitar la grasa.

¿Por qué es bueno lavarse la cara diario?



1. Una de las razones por las que los expertos en la piel recomiendan limpiar con agua y jabón neutro tu rostro es porque durante el día la grasa, las células muertas y los contaminantes externos se acumulan, por lo que es importante removerlos y volver a abrir los poros para que la piel respire.

2. Otro de los motivos es para evitar brotes de acné o granitos molestos que pueden salir por la acumulación de la grasa en un poro tapado, por ello es importante tener una limpieza diaria. El dermatólogo Pedro Rodríguez, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, recomienda que los cutis grasos se laven dos veces al día: en la mañana y en la noche; pero las pieles secas o mixtas sea únicamente una vez, no importa si es mañana o noche, aunque si se usa maquillaje, sí es recomendable que se haga después de retirarlo. Ya que lavarse la cara más veces también es malo porque reseca la piel y se puede modificar el pH natural.

3. Según la dermatóloga Orietta Mata Jiménez, internista del Hospital Clínica Bíblica, una mala higiene de la piel del rostro también provoca la aparición de puntos negros y exceso de grasa.



4. Y, por último, según los expertos, si no se incluye el lavado de cara en la rutina diaria, la piel comenzará a verse maltratada, arrugada, decaída y descuidada, lo que a la larga le dará un aspecto avejentado al rostro.



Las personas que se maquillan, después de retirarse los cosméticos con los productos de su preferencia, deben lavarse el rostro con agua y jabón, ya que este último paso realmente ayudará a dejar la piel libre de todo producto, impurezas, grasa y suciedad. No basta con pasarse los desmaquillantes, esa es una regla de oro de la higiene y el cuidado de la piel que nunca debe saltarse ni olvidarse.

¿Con qué agua y jabón debe lavarse la cara?



Ya que sabemos los motivos por los que los expertos recomiendan lavar a diario la piel del cutis, es importante precisar cuáles son los mejores productos para hacerlo. Debe ser con jabón neutro libre de perfumes para que no irrite la dermis y no altere el pH natural. Es importante que al comprarlo leas bien las etiquetas y, de preferencia, compres el de pH 5.5, según la doctora Orietta Mata Jiménez.



Asimismo, lo que debes saber es que no es bueno lavarla con agua caliente ya que "la temperatura del agua no parece afectar la eliminación de microbios; sin embargo, el agua más caliente puede provocar mayor irritación en la piel y es más costosa para el medio ambiente", según el Centers for Disease Control and Prevention.



Por su parte, la dermatóloga Mata Jiménez asegura que la temperatura ideal del agua para lavarse la cara es templada, ni fría ni caliente. Así lo confirma el blog Dermaglos: "Cuando laves tu rostro debes prestar atención al momento de regular la temperatura del agua, ya que si lo haces con agua muy caliente vas a irritar y enrojecer la piel. Si por el contrario, lo haces con agua fría, los cambios de temperatura bruscos van a desestabilizar la barrera defensiva de la piel perdiendo mayor humedad de la aconsejada. Por esto, cuando laves tu cutis te recomendamos que lo hagas con agua tibia o a temperatura ambiente".



Para finalizar, recuerda que antes de lavar tu cara debes tener bien limpias las manos para no contaminar más la piel del cutis. Y los dermatólogos también sugieren, además de la limpieza diaria del rostro, realizar exfoliaciones, una vez por semana, para eliminar mejor las células muertas.