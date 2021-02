Errores que no debes cometer si tenés pelo fino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando se trata de cuidar tu pelo hay miles de trucos que te pueden llegar de cualquier persona: tu mejor amiga, tu mamá y hasta tu compañera de trabajo. Lo importante aquí es entender que cada cabeza es un mundo, ya que ellas no tienen el mismo pelo que tú y corres el riesgo de que el beauty tip no te funcione.

Todos las cabelleras son diferentes y eso las hacen especiales, pero las que más cuidados requieren son las melenas finas y quebradizas. Este tipo de pelo tiende a encresparse pues su volumen es menor lo que provoca que tus peinados no duren mucho por la falta de ese plus que de un pelo ondulado o rizado.

Así que si lo que quieres es saber qué puedes hacer para cuidar tu pelo sin dejar de lado todo el glamour un un buen peinado, te lo diremos.

Tener el pelo fino no es un problema en sí mismo, pero sí lo es cuando notas que se va debilitando y la melena se va empobreciendo cada vez más.

Según el portal de Schwarzkopf, la pérdida de densidad o el afinamiento de tu pelo puede surgir por muchos motivos: por cambios hormonales, estrés, envejecimiento, ciertas enfermedades, una mala alimentación, medicación, productos químicos como la decoloración o coloraciones con amoniaco y otros componentes agresivos.

Además, la edición española de la revista Marie Claire, nos dice que el pelo fino es aproximadamente 2 milímetros más delgado que el normal, por eso es normal ver tanto pelo junto en el cepillo o a la hora de secar tu melena con una toalla.



Si bien, estos datos son importantes, debemos tener en cuenta que hay cinco errores que debes evitar para que tu cabellera no sufra ni se rompa.

Evita el secador y la plancha a la máxima potencia



Puede que este aparato sea tu mejor amigo a la hora de tener un look increíble, pero puede ser un arma de doble filo. Si tienes que utilizarla en alguna ocasión, ponte un protector térmico potente y utiliza una plancha en la que puedas regular manualmente la temperatura e intenta no sobrepasar los 180°.

Seguir una dieta desequilibrada



Eres lo que comes, y cuando hablamos de esto tenemos que hablar sobre tu alimentación. Tu cuerpo es quien paga las consecuencias de esas noche de fiesta, los gustos culposos durante el fin de semana o una vida 100% sedentaria.



La vida saludable siempre tiene resultados muy cool en tu piel hasta en tu pelo, incluye en tu dieta alimentos altos en vitamina C, Zinc y proteínas que le den a tu pelo ese plus para crecer sano y fuerte.

Mucho cuidado al recogerlo



Esto te lo decimos porque tener el pelo atado tanto tiempo hace que tu pelo se vaya debilitando poco a poco. Ahora que si eres dueña de una melena delgada y fina el problema puede ser mayor.



Nuestro mejor consejo es que optes por cortes que te permitan tener la melena suelta y evites a toda costa las trenzas, diademas, pinzas y scrunchies para pelo que sean de dudosa calidad.

Cuidado con el peine y con el cepillo



Dile adiós a los cepillos y peines con púas 100% rígidas, pues estas son una de las causas que pueden debilitar tu pelo a la hora de cepillarlo. Procura utilizar siempre cepillos especiales que tengan fibras flexibles, para que no te rompan el pelo.

Mucho ojo con las tintas



Las tintas y decoloraciones pueden ser muy agresivos para tu cuero cabelludo, además, estos productos dañan la composición de tu pelo. Así que si lo que deseas es tener un cambio de look con estos aliados de la belleza puedes usar henna para mejorar y fortalecer el pelo mientras aportas color.