Consejos para desenredar el pelo y no sufrir en el intento

Lucir una gran cabella es seguramente el objetivo de varias personas. Y es que el pelo dice mucho de cada uno, y es por eso que hay quienes deciden hacer un cuidado exhaustivo de su melena.

Por una parte, hay quienes optan por siempre traer el pelo siempre bien pintado y arreglado; también hay quienes se lo cortan seguido debido a que se les maltrata con facilidad. Sin embargo, para tener una cabellera de ensueño, lo primero que se debe hacer es llevar a cabo un cepillado correcto. Ese es un factor importante para tener un pelo brilloso, sin frizz y que nada quebradizo.

No obstante, desenredar nuestra cabellera no siempre es tarea fácil y en ocasiones el cepillo no se desliza libremente.

Para evitar los molestos nudos o que el pelo se enrede seguido, es necesario tener ciertos hábitos. Poné en práctica estos trucos para que tu pelo siempre luzca fenomenal.

Utiliza acondicionador



Un producto que no puede faltar y que debés incluir en tu rutina de baño es el acondicionador, cuya principal función es deshacer los nudos, nutrir y suavizar el pelo.



El acondicionador también alisa las cutículas del cabello, forma una capa que auxilia contra la pérdida de pelo y algunos tienen propiedades nutritivas para que luzcas una melena perfecta.

Cuidado el secado



Para que se desenrede fácilmente el pelo es importante tener un secado adecuado, así que evitá frotar la toalla bruscamente con tu cabello, ya que esto provocará que se abran las puntas. El truco recomendado es hacer una ligera presión desde abajo de la melena, para retirar el exceso de agua, e ir subiendo.

Cepilla antes del baño



Un truco sencillo para poner en práctica desde ya es cepillarte el pelo antes de bañarte, ya que cuando se moja se vuelve más quebradizo y los nudos se podrán volver más difíciles de desenredar.

Mejora el cepillado



La manera adecuada de cepillar el pelo es hacerlo desde las puntas e ir subiendo poco, si lo haces de forma contraria puedes provocar que se quiebre y causar más daño en tu melena. También es importante desenredar la cabellera con el cepillo correcto, utiliza aquellos con cerdas anchas. Aunque, debes considerar cuál es la mejor opción para ti conforme a tu melena.

Usa el cepillo correcto



Para complementar el truco anterior y que al momento de desenredar tu pelo sea más sencillo, tendrás que considerar qué cepillo necesitás. El de púas grandes es para las personas con cabello chino o rizado, de igual forma es un gran auxiliar que evita que se rompa el pelo aunque esté mojado. El cepillo esqueleto es la opción para las personas con el cabello corto.



El cepillo paleta es la alternativa para quienes tienen una abundante y larga melena. Sin embargo, si te desenredas el pelo hasta que ya esté seco, el cepillo de cerdas de nylon es el ideal para ti.

Peina antes de dormir



Al terminar tu jornada laboral quizá una de las primeras cosas que se te vengan a la mente es tirarte a descansar; no obstante, incluso antes de dormir debes procurar tu pelo. Si tu cabellera está bien cepillada al final del día, al siguiente podrás desenredarlo sin ninguna complicación. El tip es sencillo, al anochecer, sólo debes peinarlo con una trenza o coleta baja sin que esté muy ajustado, de tal manera no se formarán nudos mientras duermes.