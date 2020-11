Decile adiós a la celulitis con aceite de canela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien es cierto que en la actualidad, la premisa es amar nuestro cuerpo tal cual y como es, hay una condición que si pudiéramos evitarla, disminuirla o hasta eliminarla por completo, nos daría mucha satisfacción: la celulitis.

La llamada “piel de naranja” tiene múltiples causas posibles (entre ellas hereditarias, por sedentarismo, acumulación de grasa, deshidratación o cambios hormonales) y es un mal que no tiene una solución definitiva. DE todos modos, se ha demostrado que tomando algunas medidas como ejercicio, una alimentación saludable y hasta algunos tratamientos estéticos no invasivos podría disminuirse en mayor grado su aparición en áreas como el abdomen, los muslos, los glúteos y los brazos.

Sin embargo, en Internet ha comenzado a surgir la teoría de que un alimento de cocina podría disminuir estos hoyitos molestos. Y es que, aunque muchos no estén de acuerdo con el uso de ingredientes naturales para el cuidado de la piel y el cuerpo, no podemos olvidar cuando las abuelas nos decían que tenían un rostro lozano o un pelo radiante gracias al uso de alimentos y hierbas como palta, avena, coco, romero, etc.

En este caso, muchos han comentado que tras el uso constante de una especia como lo es la canela, han notado cómo su piel se ha vuelto más lisa reduciendo la celulitis visiblemente.

Según un estudio realizado por Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, la canela brinda ciertos efectos beneficiosos como: antiinflamatorio, estimulación de la circulación sanguínea, es antioxidante, antidiabética y antimicrobiana.

Asimismo, de acuerdo con un estudio (no certificado) realizado por la universidad de Grenoble, Francia, en 80 mujeres que tenían celulitis, la canela es uno de los elementos más eficaces para eliminarla.



Esto basado en una metodología en la que seleccionaron a 40 mujeres para aplicarles masajes con cremas anticelulíticas, mientras a las otras 40 les realizaban masajes con aceite de canela. Este último grupo demostró una mejoría en un 60%, en comparación al 10% que demostraron las personas a las que se les aplicó la crema anticelulítica tradicional.



Si quieres probarlo en casa te sugerimos esta receta. Pero atención: la canela podría ser irritante o causar algún tipo de alergia en la piel, por lo que te recomendamos aplicarlo primero en una pequeña zona para probar la tolerancia de tu piel al aceite. Nuestra principal recomendación sería que acudieras con un especialista que pueda revisar tu caso y recomendarte algú tratamiento de acuerdo a tus necesidades.



Para preparar tu aceite de canela, necesitarás 10 varitas de canela, 1 taza de aceite de oliva extravirgen y un recipiente de vidrio. Lo primero que debes hacer es añadir las 10 ramitas en el frasco y luego vierte el aceite hasta que la canela quede cubierta por completo. Cierra el frasco y guárdalo en un lugar fresco sin mucha luz. Luego de dos semanas, agítalo bien, y pasa el contenido por un colador de manera que se separen las varitas del aceite.



Para aplicarlo, hazlo sobre la piel limpia. Toma una porción generosa y distribúyela en la zona que quieres tratar. Haz masajes circulares y ascendentes haciendo un poco de presión con las manos y, posteriormente, con las yemas de los dedos. Deja que se seque. Lo bueno es que sentirás un agradable aroma.