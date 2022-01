¿Cómo dar volumen al cabello fino? Probá con estos trucos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es extraño que en algunas temporadas nuestro cabello luzca sin volumen, opaco y sin vida. Es que el estrés, la genética, la alimentación e incluso la falta de cuidados no son buenos amigos de la salud capilar.

De acuerdo a expertos, más allá del volumen, el cabello fino es aproximadamente 2 milímetros menor que el cabello normal, además de ser más delicado y poco resistente.

Un cabello con volumen no tiene que ser una meta imposible de lograr, por ello te presentamos tres consejos para lograrlo:

1- Seca el cabello con cuidado

Antes de secarte el pelo recién lavado, debes cubrirlo con una toalla y dejar que se seque completamente. No debes frotarlo con la toalla porque podría dañar la cutícula capilar.



Una vez que has retirado la humedad, desenrédalo con un peine de dientes anchos. Sujeta los mechones de pelo por la raíz mientras lo haces para no halarlo con demasiada fuerza. Luego debes utilizar el secador.

2- Aplica una espuma

El cabello fino se ve con más vida después de dar cuerpo a la zona de las raíces. Por ello puedes aplicarte una pequeña cantidad de espuma o laca solo en la zona de las raíces y estarás lista para comenzar a secarlo con un cepillo plano.



Para ello, inclina tu cabeza ligeramente hacia un lado mientras usas el secador y cepillar a contrapelo con el peine plano. Después de unas cuantas pasadas, repite el mismo procedimiento hacia el otro lado.