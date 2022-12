Las cejas laminadas son furor y así es como se hace el procedimiento estético del momento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En TikTok, Instagram y Pinterest las cejas laminadas son furor. Lucir unas cejas peinadas de forma ascendente, fijas, siguiendo la forma natural y sin tanto color, marcan la tendencia. Después de una temporada en la que las cejas oscuras y pigmentadas estaban en furor, un aspecto suave y natural se impone.

Por eso, productos como geles, pomadas y jabones se han popularizado para lograr ese efecto diario. Sin embargo, en búsqueda de un resultado más duradero, el procedimiento para laminar las cejas con productos químicos es de los más buscados.

Paso a paso del laminado de cejas

1. Se realiza el diseño y depilación.

2. Se lamina, lo que quiere decir estirar el vello, dándole una mejor forma y diseño al vello existente.

3. Se aplica un activador y se deja actuando máximo 10 minutos.

4. Se aplica el activador y repolarizador y se deja actuando otros 10 minutos.

5. Se aplica neutralizante y se deja 10 minutos más.

6. Se aplica keratina o botox para hidratar la zona trabajada.

7. Se puede aplicar henna para dejarlas con efecto maquillaje temporal.

El efecto de lifting dura aproximadamente un mes si se tienen en cuenta las recomendaciones como no mojar las cejas durante las próximas 24 horas después de haber realizado el tratamiento, lavar el rostro con agua fría y siempre cepillarlas hacia arriba.

"Antes del procedimiento es importante que la persona no haya tomado el sol, que no presente descamación o que tenga el vello cortado. Hay que tener presente que no es apto para todo el mundo, deben tener los vellos y no tan gruesos", apunta García.

Los beneficios

Para Gaviranda, creadora de contenido dedicada a dar consejos para el manejo del cabello crespo, el laminado de cejas tiene tanto sus beneficios como sus desventajas. Entre los pros, señala que las cejas se van a ver con más volumen. Si son desordenadas, se van a ver mucho más peinadas y dan mucha expresividad al rostro.

“Cuando me las hice por fin sentí que mis cejas se veían como a las famosas con sus cejas perfectas”, afirmó.

Los riesgos

Catalina Jaramillo explica que el producto para alizar tiene un ácido que se absorbe y puede generar la muerte folicular. "Ese ácido doma tanto el pelo, que lo debilita y muchas veces se puede quebrar, puede generar quemadura o generar una alergia", señala.

Por eso, es un procedimiento que no se debe hacer en casa, ya que hay riesgo al tocarlas o manipular el producto sin los elementos de seguridad. Y, al utilizar productos químicos para lograr el resultado, no es recomendable hacerlo con tanta frecuencia.

Foto: Freepik

Gaviranda cuenta que cuando la ceja comienza a crecer, se empiezan a ver un poco desordenadas y se vuelve necesario peinarlas y fijarlas para que sigan teniendo el efecto de laminado.

“Mi recomendación es que este no es un procedimiento definitivo, pero si dura varias semanas, por eso es importante que te familiarices con como te vas a ver desde antes de hacerlo”, dijo la creadora de contenido.