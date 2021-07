Año Nuevo Maya: ¿qué esperar del año de la Semilla Eléctrica Amarilla?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 25 de julio se celebró el Día Fuera del Tiempo, la jornada del calendario maya dedicada a meditar y reflexionar sobre las ganancias, los logros y las lecciones aprendidas antes de darle la bienvenida a un nuevo ciclo.

Inmediatamente después comenzó el Año Nuevo Maya, conocido como “el año de la Semilla Eléctrica Amarilla”, caracterizado por la energía de la creatividad y el crecimiento.

Recordemos que, a diferencia de nuestro calendario gregoriano, para la civilización maya el año tiene una duración de 13 meses de 28 días. Ese es el tiempo que tarda la Tierra en dar un giro completo alrededor del Sol.

El almanaque occidental impuesto en 1582, y utilizado desde ese entonces, se basa en la idea de que nuestro planeta gira alrededor del Sol durante 365 días y cada cuatro años se agrega uno más -el 29 de febrero, que define al año bisiesto- para ajustar el desfasaje de seis horas acumuladas por año.

Quienes reivindican el calendario maya aseguran que el gregoriano da lugar a un desajuste que impacta en la percepción que se tiene del entorno y de la realidad, y por eso proponen abandonarlo y emplear el maya para percibir sincronicidades.

Adiós al año de la Tormenta Lunar Azul



Desde el 26 de julio de 2020, momento en que la pandemia de coronavirus ya se había desatado en el mundo entero, hasta el 25 de julio de 2021, tuvo lugar el año de la Tormenta Lunar Azul. Ese ciclo se caracterizó por el caos y los desafíos permanentes.



Aquel gigantesco reto donde fue puesta a prueba la capacidad y la energía para reinventar la vida en todos los aspectos, ya forma parte del pasado. Sin embargo, todo ese sustrato de experiencias servirá para cosechar lo que se sembró en medio de las adversidades.

¿Qué nos trae el nuevo año maya?



Por medio de la inteligencia y de la precisión, el nuevo año de la Semilla Eléctrica Amarilla propone cultivar el crecimiento espiritual para detectar los obstáculos que bloquean las metas. Se trata de una energía de movimiento más suave y, sobre todo, donde será muy fácil ver el flujo natural de los acontecimientos para que, si no oponemos resistencia, entremos en el ritmo de la naturaleza muy fácilmente.



La semilla marca la voluntad de ser más conscientes de la realidad en la que vivimos, y requiere de un balance personal, porque expande tanto lo bueno como lo malo que hayamos cultivado dentro de nosotros.



Ese florecimiento individual después tendrá un impacto en la vocación de servicio, la colaboración, la cooperación y la ayuda hacia los demás. La energía “eléctrica” simboliza esa luz interna de cada ser, que ya no debe ser usada para el encierro personal, sino para un trabajo colectivo que una a la humanidad.



Este es un año que nos invita a cuidar del cuerpo humano, la naturaleza y lo que nos conecta a ella. La metáfora de sembrar cuestiona qué estamos plantando hoy para crear nuevas realidades y con qué recursos contaremos en el futuro. En este sentido, la defensa del medio ambiente se acrecentará en este nuevo ciclo alineado con la vida útil del planeta.



Después de la energía constante de desafíos sobrevendrán otras preguntas existenciales sobre la carencia y abundancia. La nueva etapa consistirá en la búsqueda de la creatividad, los dones y los talentos de cada persona para aportar al entorno: no alcanzará con ser, sino también con hacer más. Al igual que en la vida misma, tendrán que crecer varias semillas a la vez para apreciar el jardín florecido, y esa será la energía que marcará este nuevo comienzo.