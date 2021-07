Wenance, la fintech argentina que crece en Uruguay y planea llevar sus créditos online a todo el país

«Somos fintech, 100% digitales»



Wenance compite con empresas como OCA, Pronto, Creditel, entre otras, ¿cómo se posicionan ustedes?

Las empresas que mencionó son las líderes del mercado en cuanto a préstamos al consumo, pero son básicamente offline. La diferencia nuestra es que somos fintech. En ese sentido, trabajamos para ser líderes digitales. Por supuesto que hay empresas que tienen mucha más trayectoria y tienen sucursales físicas. Pero nuestro negocio es la plataforma digital, somos 100% digitales y apostamos a eso. Pensamos que la digitalización facilita la vida financiera y la vida de las personas. El futuro es tecnológico, el presente también lo es. Eso no significa que no tengamos contacto directo con el cliente. Al contrario. Nuestro personal se acerca al cliente, hace contacto telefónico para asesorarlo. Hablamos en forma cercana con las personas, para que entiendan nuestras soluciones de préstamos, para que no se sobreendeude y puedan estar tranquilas. Para nosotros es muy importante tener una relación muy fluida. Además desarrollamos mucho el emarketing para hacernos presentes.