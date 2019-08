Uruguayos crean Bguest, plataforma para disfrutar de hoteles sin pagar habitación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Disfrutar de un desayuno buffet, un día de sauna, piscina o gimnasio de última generación, en hoteles de cuatro o cinco estrellas en Uruguay sin tener que hospedarse y pagar la habitación. Esta es la propuesta de Bguest, la plataforma que brinda más de 25 servicios hoteleros en Montevideo.

La propuesta, lanzada este mes, fue creada por Francisco Goldaracena y Rodrigo Cardozo, incubada en el CIE de la Universidad ORT y cuenta con el respaldo económico de la ANII a través de su capital semilla de validación de idea de negocio ($ 120.000).

«La idea surgió hace unos dos años. Se me ocurrió porque junto a mi pareja soy un consumidor de servicios de hoteles de Montevideo. Una vez, mientras estaba en uno y ya había disfrutado de la piscina, el sauna, la cena, me sentía satisfecho, quería ir a dormir a mi casa. Entonces me pregunté: ¿por qué no hay nada que solo ofrezca los servicios? Dos años más tarde le comenté la idea a Rodrigo y la llevamos adelante», recordó Goldaracena.

Hasta el momento, la plataforma ofrece servicios de nueve hoteles de cuatro y cinco estrellas. Las opciones son el hotel Dazzler, el Esplendor (Punta Carretas) y Esplendor Cervantes (Centro), Cottage (Carrasco y Puerto Buceo), Mercure Montevideo (Punta Carretas), Armon Suites Hotel y My Suites Hotel Boutique.

Entre los servicios disponibles, se puede contratar desayunos buffet a $400 o un día de piscina por $700.

En tanto, en breve sumarán en Colonia al hotel Dazzler, que ya está adherido. «Y esto crece. Antes nosotros íbamos a los hoteles, ahora son los hoteles que nos llaman, nos ven como socios de negocio», indicó Goldaracena.

También están preparando paquetes de varias opciones por suscripción mensual o una membresía para acceder a grupos de hoteles. A poco más de 15 días de su lanzamiento, ya recibió más de 7.000 visitas a la web, logró concretar 23 reservas y más de 100 usuarios se registraron en la plataforma. El modelo de negocio será similar a otras plataformas, cobrará entre 15% y 20% de comisión.

El público al que apunta va desde el early adopter, aquel que lo utiliza por primera vez como novedad o amigos que se juntan a desayunar o almorzar, hasta aquellos que viven cerca de los hoteles, que necesitan hacer ejercicio en un caminador pero no se sienten cómodos en un gimnasio del barrio y pueden usar el gimnasio de un hotel a pocos metros.

Goldaracena aclaró que no competirán con los clubes, sino que se presentan como «una alternativa» para quienes desean usar aparatos, un sauna y una piscina climatizada en un solo lugar. «Tampoco somos ‘la’ solución para que los hoteles sean más rentables por comercializar los servicios ociosos, sino que somos solo un socio de negocio, de hecho la ARHU nos apoyó desde el inicio», explicó.

Para utilizar los servicios, el cliente debe registrarse y hacer reserva en la web. El pago se hace por trasferencia bancaria de Santander o BROU pero en caso de no tener cuenta en estos bancos los emprendedores ofrecen algunas alternativas, aclaró Goldaracena. Luego se concurre al hotel con la confirmación y documento. También está en los planes futuro comenzar con clientes corporativos. «Nos contactamos con las áreas de recursos humanos para que compren por mayor y lo ofrezcan en sus empresas como premio a funcionarios», finalizó el emprendedor.