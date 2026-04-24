Un curso para descubrir la magia del café en Uruguay, de la mano de la barista Dahianna Andino

Tres horas de clases con una barista experta, ideales para aprender todo lo relativo al mundo del café y prepararse para ponerlo en práctica en casa.

La propuesta se bautiza «De la planta al hogar» y lleva el sello de Dahianna Andino, propietaria de Soy Café, que cuenta con 14 años de experiencia en el mundo del café de especialidad.

«Este curso está dirigido a quienes quieran aprender a seleccionar y preparar el mejor café en casa, ya sea por hobby o para obtener herramientas que permitan expandir el conocimiento», detalló con entusiasmo la barista.

La historia del café, su origen, especies y variedades serán algunos de los contenidos del taller que se realizará en MDPaula, el espacio gastronómico que está ubicado en Paullier 1410 esquina Rivera, justo al lado de la cafetería que dirige Andino.

Nota a Dahianna Andino, barista y tostadora de cafe uruguaya, propietaria de Soy Cafe, cafeteria ubicada en la esquina de Av. Rivera y Paullier en Montevideo, ND 20230301, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Otros temas que serán parte de la clase será el proceso de siembra y cosecha, los tipos de tueste y qué es el café de especialidad (y en qué se diferencia del comercial). Los métodos de extracción de la bebida y cómo prepararla mejor serán parte de la charla que dictará la profesional, que promete que todo será tan divertido como dinámico.

El curso requiere una inversión de $ 6.980 (incluye materia prima y materiales). Para asegurarse un lugar, es imprescindible reservar con antelación. Por consultas, hay que contactarse al correo electrónico soycafe.uy@gmail.com. Las clases de mayo pueden solucionar el regalo para el Día de la Madre, que ya se avecina.

En tanto, quienes no se animen a las clases, pueden disfrutar de la propuesta de Soy Café. La novedad de la casa es presentar un café de especialidad por mes. Por estos días, la apuesta es dar a conocer a Café Gourmand, tostadores desde 2018. «Muchos me preguntan acerca del proceso Honey, pero bastará que vengan a descubrir este café de Colombia producido por una comunidad indígena que se especializa en estos procesos», dijo Andino.

Soy Café abre los lunes de 15:30 a 20.00 horas; de martes a viernes de 8.00 a 20.00; los sábados de 9.00 a 13.30 y de 15:30 a 20.00; y los domingos de 15:30 a 20.00 horas.