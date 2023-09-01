Tickets por las nubes y venta de camisetas como pan caliente; la Messimanía revoluciona el fútbol en EE.UU.

EFE

La Messimanía se extiende por EE.UU. y aumenta la popularidad del fútbol, a la par que provoca un alza en el precio de las entradas, en la venta de artículos promocionales y en la audiencia de los partidos.

Pese a que no es la primera vez que la MLS cuenta con estrellas internacionales -han pasado por la liga también David Beckham, Wayne Rooney y Thierry Henry- el furor que está desatando Messi, dentro y fuera del estadio, no tiene comparación.

«Fui al concierto de Taylor Swift y pensé que solo había una persona que podía poner el mundo patas arriba, pero ahora hay dos. Lo que Messi le ha hecho al deporte en esta liga no se parece a nada que haya visto jamás», explicó a un grupo de medios el comentarista Taylor Twellman, de la MLS Season Pass en Apple TV.

También impulsa esta obsesión por ver jugar con la camiseta rosa a Messi el hecho de que el astro argentino triunfe siempre que pisa el campo. Hasta ahora ha marcado 11 goles en nueve partidos y ha ayudado al Inter Miami a arrasar en la Leagues Cup y clasificarse para la final de la US Open Cup.

Un ejemplo de la Messimanía lo encarna Eli, un niño de 11 años que vive en Nueva Jersey y que apoya a los New York Red Bulls, pero que el sábado pasado se puso la 10 de Messi para ver a su equipo jugar en casa contra el Inter Miami.

Fuera del estadio, muchos vendían imitaciones de la nueva camiseta del jugador por US$ 35.

No obstante, la casaca oficial la comercializa Adidas y en su web cuesta entre US$ 100 y US$ 180 dependiendo del modelo.

De alto impacto

Tras el fichaje de Messi en junio, el precio medio de las entradas para ver al Inter Miami se ha más que quintuplicado, informó la empresa de venta de boletos StubHub.

Las entradas del partido del sábado costaban en promedio US$ 502, mientras que antes de la llegada del argentino el valor medio de las entradas para los New York Red Bulls era de US$ 46, confirmó la empresa VividSeats.

Los tíquets más caros del sábado valían US$ 3.600, según medios locales.

El comentarista de la MLS Season Pass en Apple TV Kevin Egan recalcó que desde que llegó Pelé al New York Cosmos en 1975 hasta ahora la manera de consumir el fútbol ha cambiado completamente debido a las redes sociales y el video bajo demanda.

En ese sentido, destaca que el clip del primer gol de Messi en el Inter fue visto en las redes sociales por 50 millones de personas.

Por su parte, el también comentarista y exfutbolista Sacha Kljestan señaló que la liga ahora es más accesible porque Apple TV retransmite la MLS a todo el mundo en inglés y español.

«Jugué en Europa y mis padres no podían ver mis partidos a menos que los vieran ilegalmente en Internet. Ahora los seguidores de Messi en todo el mundo pueden ver sus partidos», resaltó Kljestan.

Si bien Apple aún no publicó números específicos de su audiencia desde la llegada de Messi el 21 de julio, en un comunicado explicó que la semana del 19 al 26 de julio tuvo «los tres partidos más vistos jamás en el Season Pass de la MLS, con espectadores en casi 100 países».

Furor en Miami por la llegada de Lionel Messi a Inter Miami. Foto: AFP

Apple se encuentra en la primera temporada de un acuerdo de transmisión global de 10 años y US$ 2.500 millones que incluye los derechos de todos los partidos de la liga estadounidense.

Apple, Adidas y la MLS han jugado un papel fundamental para que Leo Messi llegue al Inter Miami.

Según la prensa deportiva, la MLS y Apple ofrecieron a Messi una parte de los beneficios generados por los nuevos suscriptores del servicio de streaming MLS Season Pass de Apple TV+.

Por otro lado, Adidas, un patrocinador de Messi desde que era muy joven, también ofreció compartir con el jugador argentino una parte de los beneficios derivados de su llegada a la MLS en venta de artículos promocionales.

