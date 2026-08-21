Throo y Empower, los nuevos rivales que desafían el reinado de Uber y Lyft en Nueva York

Kay Woo, un ejecutivo tecnológico coreano, quiere incursionar en la multimillonaria industria de transporte compartido de la ciudad de Nueva York.

Por eso, como es lógico, en una ciudad con 8,5 millones de clientes potenciales, está cortejando a sus prospectos más valiosos: los taxistas.

Durante los últimos meses, Woo ha realizado visitas recurrentes a un estacionamiento sin sombra del aeropuerto LaGuardia para reclutar conductores para su empresa, TADA. Sus esfuerzos han dado sus frutos: afirma haber convencido a unos 50.000 conductores desde marzo para que instalen la aplicación de transporte de la compañía.

El objetivo de la nueva aplicación, llamada Throo, es ofrecer una alternativa al modelo de comisiones elevadas al que están acostumbrados los conductores que trabajan con empresas como Uber y Lyft. Al cobrarles una tarifa fija más baja por viaje y reducir los cargos que de otro modo se trasladarían a los pasajeros, la empresa de Woo promete mejores ingresos para los conductores y tarifas más económicas para los usuarios.

Hasta el momento, Throo, que comenzó a ofrecer viajes en junio y está autorizada para operar en Nueva York, ofrece tarifas más bajas que las aplicaciones más grandes. Un viaje estándar desde la terminal de ómnibus de Port Authority en Manhattan hasta el Aeropuerto Internacional Kennedy costaba US$ 80 con Throo; un viaje similar con Uber habría costado alrededor de US$ 136, y Lyft pedía US$ 134.

TADA, con sede en Singapur, es una de las pocas empresas emergentes que ofrecen tarifas con descuento y utilizan técnicas de marketing ingeniosas para intentar competir en lo que, en la práctica, es un duopolio de servicios de transporte compartido. Uber y Lyft realizan aproximadamente el 80% de todos los viajes en taxi y vehículos de alquiler con conductor en la ciudad, y Uber representa cerca del 70% de esa cuota, según la Comisión de Taxis y Limusinas de la Ciudad de Nueva York. Otros ya intentaron, sin éxito, desbancar a Uber y Lyft, que juntas superaron a los taxis amarillos como el servicio de transporte más popular de la ciudad hace una década. Según datos municipales, las aplicaciones registraron 106 millones de viajes hasta mayo de este año, más de cinco veces los realizados por los taxis tradicionales.

Conductor de Uber. Foto: Unsplash (Archivo)

Multas y licencias

La llegada de nuevos competidores podría significar más opciones y mejores precios en viajes que se han encarecido progresivamente. Pero también podría presentar riesgos, ya que las empresas buscan una ventaja competitiva que podría no ser sostenible o, en algunos casos, legal.

Otra aplicación llamada Empower está inmersa en una batalla legal con funcionarios del gobierno que afirman que opera ilegalmente en Nueva York y pone en riesgo a pasajeros y choferes.

Las autoridades buscan una orden judicial para prohibir que la empresa matriz de la aplicación, Yazam Inc., funcione en la ciudad, debido a que no ha cumplido con las normas de licencia, no paga las tarifas requeridas para operar y no comparte la información de los viajes con la comisión de taxis. En marzo, la compañía afirmó que realizaba 100.000 viajes semanales, a pesar de su actual estatus legal.

Midori Valdivia, comisionada de taxis, declaró que la ciudad no puede garantizar la seguridad de la flota de Empower, y que los pasajeros podrían tener problemas con el seguro si el vehículo sufriera un accidente. Los conductores que utilicen la aplicación pueden ser multados o perder su licencia.

«Quiero asegurarme de que se sepa que no tienen licencia», afirmó Valdivia. «Existe una razón por la que tenemos este sistema, y es para proteger a los conductores y a los usuarios del transporte público», enfatizó.

Empower, app de viajes compartidos.

Josh Gold, portavoz de Uber, dijo que la compañía acogía con satisfacción la competencia de servicios como Throo, pero criticó la forma en que las autoridades neoyorquinas han permitido que Empower continúe trabajando.

«Es indignante que el gobierno siga permitiendo que este operador ilegal eluda todas estas normas e impuestos», cuestionó.

Empower debe a la ciudad más de US$ 45.000 en multas, y Joshua Sear, su CEO, también ha sido multado por funcionarios de Washington por operar en el Distrito de Columbia sin estar registrado. Sear remitió las preguntas del New York Times a un representante de la empresa, quien afirmó que las autoridades de Nueva York habían rechazado reiteradamente las ofertas de Empower para facilitar la evaluación y el pago de los impuestos o tasas que sus conductores debían abonar.

Jason Kersten, portavoz de la comisión de taxis, dijo que la agencia respondería ante los tribunales.

Hacen cálculos

Aunque Throo cuenta con todas las licencias necesarias en Nueva York, todavía se enfrenta a una ardua tarea.

Woo apuesta a que su modelo de negocio resultará atractivo para los conductores, muchos de los cuales se han quejado de la disminución de sus ingresos. TADA utilizó una estrategia similar en el sudeste asiático, donde se ha convertido en una de las empresas de transporte compartido más populares de Singapur.

Uber y Lyft cobran una comisión promedio cercana al 20% a los conductores, sin incluir algunos impuestos gubernamentales adicionales. Si bien los conductores que usan Throo también deben pagar impuestos y tasas, la compañía afirma que cobra US$ 1 o menos por viaje, lo que les proporciona una mayor ganancia.

«Nosotros nos ocupamos primero del conductor, y el conductor puede ocuparse de los pasajeros», señaló Woo en una entrevista.

Taxis de Nueva York. Foto: Freepik.

No todos los viajes de Throo pagarán a los conductores más que los de la competencia, dependiendo de la hora del día y el nivel de demanda, explicó el CEO, quien agregó que es inevitable que algunos conductores se frustren. Sin embargo, insiste en que la mayoría de los viajes generarán entre un 10% y un 15% más de ganancias para los choferes, y que el volumen de viajes crecerá.

Bhairavi Desai, CEO de la Alianza de Trabajadores del Taxi de Nueva York, que nuclea a 28.000 taxistas, conductores de Uber y Lyft, afirmó que era escéptica ante los dichos de TADA sobre los beneficios para los conductores.

«Es como un déjà vu», dijo, recordando una época en la que Uber y Lyft ofrecían incentivos similares para atraer a los conductores de taxis amarillos. Algunos de sus miembros han comentado que sus tarifas con Throo no son mejores que con otras aplicaciones, y que no hay suficientes viajes disponibles a través de la app.

Otras compañías también han intentado entrar en Nueva York en los últimos años. Via, una app de viajes compartidos que ofrecía traslados con descuento en la ciudad, cerró el servicio en 2021 para centrarse en el transporte público. En 2019, la empresa de transporte Gett cerró su aplicación de transporte, Juno, y anunció una alianza con Lyft.

Según Woo, la clave para que TADA evite los errores de sus predecesores es crecer rápidamente. Desde junio, Throo ha sido utilizada por más de 35.000 usuarios, lo que representa unos cientos de viajes diarios. Cuando alcance los 10.000 servicios por día, objetivo que espera lograr el próximo año, la empresa será rentable.

«Si logramos sobrevivir hasta entonces», aseguró Woo, «este modelo será intocable».

Una alternativa para ganar más El año pasado, los conductores a tiempo completo de apps de viajes compartidos cobraron un media de US$ 75.000, un monto ligeramente superior a los US$ 73.000 que ganaron en 2021, pero, según datos de la ciudad, estas cifras no incluyen gastos, impuestos ni propinas. En Nueva York hay más de 80.000 choferes de vehículos de alquiler. Antonio Rivera, un conductor dominicano que vive en el Bronx, dijo que había buscado activamente una alternativa a las apps más grandes cuando oyó hablar de Throo. «Uber y Lyft no tratan bien a los conductores», indicó. Los choferes con licencia municipal pueden trabajar para cualquiera de las aplicaciones de transporte compartido, así que añadió Throo a su rotación con la esperanza de ganar un sueldo mejor. Sin embargo, también recordó una época en la que las apps principales también prometían comisiones más favorables para los conductores, que desaparecieron a medida que las empresas crecían. Muchos conductores han criticado recientemente las llamadas desactivaciones, que ocurren cuando servicios como Uber o Lyft despiden a un conductor, a menudo debido a quejas de los pasajeros. Varios conductores que se registraron en Throo afirmaron que la política de desactivación era una de las razones por las que querían que las nuevas apps tuvieran éxito.



Stefanos Chen

The New York Times