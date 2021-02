Las 10 tendencias del nuevo consumidor que deja el COVID-19, según Euromonitor

Reconstruyendo para mejor

Los consumidores demandan que las empresas se preocupen de algo más que sus ingresos y que los negocios no se perciban como una entidad orientada al logro de utilidades. Luego del COVID-19, proteger la salud y los intereses de la sociedad y del planeta es la nueva expectativa para reconstruir un mejor futuro. Adoptar iniciativas con propósito es la forma de reconstruir para mejor y causar un efecto positivo en la triple línea de resultados: personas, planeta y utilidades.



Así, desde 2020 el activismo de marca está adquiriendo un nuevo sentido de propósito social. En ese año, el 73% de los profesionales consideraba que las iniciativas de sostenibilidad eran críticas para el éxito. Los gerentes se comunicaron abierta y compasivamente durante la pandemia, tomando iniciativas para proteger a su personal, clientes y comunidades. Las marcas que ayuden a reconstruir un mundo más verde y equitativo podrán lograr no solo una ventaja competitiva sino la licencia social necesaria o confianza de la sociedad para operar. La tendencia «Reconstruyendo para mejor» aumentará la resiliencia de los negocios, la reputación de la marca y su valor financiero.



Giki Zero. La plataforma ayuda a sus consumidores en el Reino Unido a rastrear su huella de carbono y proporciona recomendaciones para reducir su impacto.



Leaders on Purpose. Es una comunidad de gerentes generales que trabajan para lograr innovaciones sostenibles y alinear las estrategias corporativas con las preocupaciones ambientales.