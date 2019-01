Treinta marcas para tener en el radar y 10 tendencias de consumo para este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si existe un hilo conductor común en las tendencias globales de consumo del 2019, es la inteligencia», sostiene la consultora internacional Euromonitor.

Simplificar opciones, contar con experiencias de compra fluidas, ser conscientes y en última instancia desconectarse de todo «son aspectos inherentes» a «las 10 tendencias globales de consumo para 2019», según el informe anual de perspectivas que se difundió recientemente.

Ese documento da cuenta del desplazamiento de poder hacia el consumidor, que se vuelve más sabio y está ávido de compartir información («todos somos expertos»). También de una tendencia a un estilo de vida motivado por una «demanda de mayor inmediatez» y a la autosuficiencia (o al «autocuidado» para personalizar el consumo.

En esa línea, los consumidores buscan «regresar a lo básico», pero rechazan los productos genéricos y buscan autenticidad para poder ostentarla.

Otras dos fuertes tendencias son el «consumo consciente» (atendiendo, por ejemplo, el bienestar animal en la elaboración de productos) y el deseo de un «mundo libre de plástico».

Aunque se disfruta de las posibilidades de reunión que ofrece la «proximidad digital», desconectarse de forma planificada y limitar el tiempo online son conductas que ganan fuerza, lo que se resume como «JOMO» (Joy of Missing Out o «la alegría de no participar»).

También cambian las prioridades de los adultos (cada vez más «agnósticos respecto a la edad») y la vida en solitario se consolida («amor por vivir solos») .

¿Cómo dominar estas tendencias? Lo que sigue es un vistazo a 30 empresas en las que inspirarse porque, según Euromonitor, están dando en el blanco.



TENDENCIA 1 Agnosticismo respecto a la edad

E-bikes. El 62% se vende a mayores de 55 años en Reino Unido. Foto: Archivo El País.

El concepto de envejecimiento se está redefiniendo. La generación baby boomer de mayor edad (próxima a los 70 años) es un nuevo tipo de consumidor que busca ser «por siempre joven».

A su vez, según Euromonitor, un 35% de las personas de entre 54 y 74 años desea disfrutar de la vida y no preocuparse por el futuro, un porcentaje cercano al 38% de los millennials. La diferencia, es que el segmento baby boomer tiene el poder de compra más alto (mientras que en el promedio general de los grupos etarios es US$ 13.400 anuales, en el segmento de 50 a 59 años asciende a US$ 17.164, según el informe) y varias empresas empiezan a poner sus fichas allí.

1 Cognifit La empresa digital líder con sede en Nueva York cuenta con apps (web y móviles) con «juegos estimulantes que permiten a los participantes ejercitar y monitorear regularmente su memoria, niveles de concentración y otras habilidades cognitivas esenciales».

2 Halfords El minorista de productos para actividades al aire libre del Reino Unido informó que el 62% de las bicicletas eléctricas en ese país se vende a personas mayores de 55 años. Ese vehículo aporta beneficios psicológicos porque permite salir y socializar, resalta Euromonitor.

3 Kampung Admiralty Es un complejo habitacional público en Singapur que incluye centros para el cuidado infantil y senior en un solo desarrollo inmobiliario, con el objetivo de fomentar lazos intergeneracionales y promover un envejecimiento activo.



tendencia 2 Regreso a lo básico y auténtico por estatus

LOLI Beauty. Incluyó una línea con ingredientes sostenibles. Foto: Difusión.

Los consumidores «están rechazando los productos genéricos y fabricados en masa» y en 2019 favorecerán a los más simples, pero también auténticos y diferentes, con mejor calidad y «un nivel de estatus implícito». Esta tendencia se observa con claridad en el sector de alimentos y bebidas y se espera que avance dentro de la industria de belleza (de hecho, el 19% de los encuestados por Euromonitor busca transparencia en los ingredientes de productos de cuidado de la piel y el 29% de que sean totalmente naturales).

4 Tito’s Handmade Vodka La tendencia a producir licores en microdestilerías empezó en EE.UU. y crece en varios mercados maduros. Esta marca se convirtió en una de las más vendidas en el segmento de vodka en ese país. «Su crecimiento refleja la demanda de productos auténticos y originales basados en un sentido de pertenencia, así como el rechazo a las ofertas masivas de las multinacionales», dice Euromonitor.



5 Delhaize Este minorista (uno de los mayores en Bélgica) redujo las «millas alimenticias» de muchas de sus frutas y vegetales a casi cero en una de sus tiendas agregando una granja urbana de 360 m2.La producción se cosecha en la mañana y se lleva a la tienda para las compras del día.



6 LOLI Beauty Lanzada en EE.UU. en marzo, ofrece productos personalizados a través de su colección Raw, con ingredientes sostenibles que el consumidor puede mezclar, de calidad alimentaria en envases reutilizables o con los que se puede hacer compost.

TENDENCIA 3 Importancia del autocuidado

Femtech. La empresa Elvie creó un extractor de leche silencioso. Foto: Difusión.

Los consumidores priorizan la salud, la felicidad y la simplicidad y están dispuestos a gastar más para conseguirlas. Además, demandan una mayor personalización.



7 Spoon Guru La app permite crear un perfil personalizado en preferencias de dieta por medio de más de 180 etiquetas personalizadas. En base a ello, recomienda restaurantes, productos y recetas. También puede escanear artículos para notificar si el producto se adapta al perfil del usuario o no.

8 Elvie La femtech británica lanzó un extractor de leche materna silencioso que no necesita enchufe, lo que da libertad a las madres. Se ajusta a cualquier sostén y puede ser usado junto a una app que monitorea el volumen extraído.

tendencia 4 Todos son expertos

Sephora. Entrelazó el servicio al cliente con un foro donde clientes opinan. Foto: Archivo El País.

Los países que generarán mayores ingresos en comercios minoristas por Internet en 2022 serán China, Japón, EE.UU., Reino Unido e India. «No es coincidencia que ‘mejor’ haya sido una de las palabras más buscadas en Google en esos países en 2018», dice Euromonitor. Y los clientes «son tan conscientes del precio como de las recomendaciones de sus pares» al momento de comprar.



9 Sephora Con su herramienta Beauty Insider Community, esta compañía de cosmética estadounidense «replanteó el servicio al cliente», al entrelazarlo con la demanda de comentarios y retroalimentación, que proporcionó «un foro en el que todos pueden ser expertos si lo desean». Allí el consumidor puede comunicarse online con expertos en belleza y con otros compradores.



10 Masse A contrapelo de los influencers (que crean contenido a cambio de una compensación económica que dan las marcas), esta empresa estadounidense combate el contenido y comentarios poco confiables. Para ello, creó una comunidad de usuarios que comparten recomendaciones «totalmente libre de contenido pagado». Cualquier usuario puede solicitar información sobre un producto y recibe asesoría de otros consumidores.



11 FIIT El llamado «Netflix de las aplicaciones para fitness», se diferencia de las tradicionales en que permite al usuario tomar control de sus rutinas de ejercicios, con un costo más bajo y con herramientas que le permiten mantenerse enfocado y obtener el sentido de responsabilidad para lograr sus objetivos.

tendencia 5 Un mundo libre de plástico

Limpieza. La marca brasileña YVY innovó con su sistema de cápsulas. Foto: Difusión.

«Mucho del desperdicio plástico occidental era despachado a China para su tratamiento y reacondicionamiento, pero la decisión del gobierno chino de detener este comercio en 2018 llevará a que muchas naciones occidentales revisen sus políticas de reciclaje», advierte Euromonitor.



12 IKEA La gigante sueca (de 363 tiendas en el mundo)se comprometió a fabricar todos sus productos en base a materiales reciclados a partir de agosto de 2020 y a eliminar para ese año en sus tiendas y restaurantes los productos plásticos de un solo uso (sorbitos, platos y tazas).



13 Iceland Fue el primer minorista grande del Reino Unido en comprometerse a eliminar los envases de plástico. La cadena de supermercados de congelados lo hará en su línea de productos de etiqueta privada hacia el 2023. El plástico de sus bandejas será reemplazado por papel.

14 Infosys La consultora global en tecnologías de la información (la segunda mayor de India, con 200.000 trabajadores en el mundo) se comprometió a que sus campus estén libres de plásticos no reciclables y a reducir la generación per cápita de desperdicio plástico en un 50%.



15 YVY La marca brasileña de productos de limpieza creó un sistema de cápsulas (similares a las de café) a las que se accede por suscripción, se insertan en botellas reutilizables con pulverizador y cuando se vacían se devuelven para su reciclaje sin costo.

TENDENCIA 6 Consumo consciente

Aceite de cannabis. Milk Makeup incorporó este ingrediente en un rímel. Foto: Difusión.

El rechazo a usar productos animales para cualquier propósito crece y también las etiquetas que indican productos «fabricados sin crueldad», «no probados en animales» o «100% veganos». En cosméticos, 21,2% de los encuestados por Euromonitor dice que esto incide en su decisión de compra, 19% en los de cuidado de la piel y 17,7% del cabello.



16 ASOS La compañía británica de e-commerce (con 800 marcas en más de 200 países) anunció que retirará cualquier producto que haya sido fabricado usando plumas, plumón, seda, cachemira, huesos, dientes o conchas.

17 L'Oreal La multinacional lanzó en Europa Occidental una nueva línea de tintas para el cabello, Botanea, con ingredientes 100% vegetales:se compone de casia, hojas de henna y hojas de índigo.

18 Milk Makeup Lanzó un rímel formulado con aceite de cannabis en lugar de cera de abejas.

Tendencia 7 Proximidad digital



Avatar. Las personas pueden darse cita en eventos virtuales. Foto: Archivo El País.

La actividad online de los consumidores creció. Ya 200 millones de personas utilizan aplicaciones digitales para obtener citas y un 45% de los encuestados comparte fotos o videos semanalmente.



19 Oksusu Social VR Esta nueva app, lanzada en Corea del Sur, utiliza tecnología de realidad virtual para que los usuarios puedan tener un avatar y encontrarse en el mundo virtual para asistir a eventos deportivos o ir al cine.



20 Kompoz Esta plataforma colaborativa que nació en EE.UU. y ya cuenta con 80.000 usuarios permite a los profesionales de la música y a los cineastas conectarse a talleres creativos en vivo. Allí se comparten archivos digitales y retroalimentan sus obras.



21 Douyu Su servicio de streaming transformó cómo los aficionados chinos a los deportes electrónicos interactúan entre sí, como si fuera un estadio online.

TENDENCIA 8 «JOMO», la alegría de no participar

Cocina. Convoca a personas a preparar y comer juntas. Foto: Difusión.

En los mercados desarrollados «la percepción de Internet como fuente de estrés está creciendo rápido», lo que lleva a buscar más interacción en el mundo real. En EE.UU., las ventas de libros impresos crecieron un 5% el año pasado y las de e-books cayeron 17%.

22 Waterstones La cadena de librerías en el Reino Unido volvió a generar ingresos por primera vez desde 2009 enfocándose en la interacción offline, con los consumidores que ahora desean pasar tiempo en la tienda.

23 COOKiamo Ofrece cursos de cocina en Treviso (Italia) donde las personas pueden cocinar y comer juntas, además de aprender recetas internacionales de renombrados chefs.

24 Oberoi La cadena de hoteles de India ofrece «paquetes de desintoxicación digital» para locales que desean desconectarse completamente de todo por 24 horas.

TENDENCIA 9 Demanda de mayor inmediatez

Conveniencia. Amazon Go abrió sin colas para pagar en sus almacenes. Foto: Archivo El País.

El estilo de vida tiende a ponderar la eficiencia. En la franja etaria de 30 a 44 años casi la mitad dice estar dispuesta a gastar dinero en productos o servicios que le ahorren tiempo, sobre todo en sociedades de alto desarrollo y urbanización, señala Euromonitor.



25 Amazon Go Estos comercios de cercanía abiertos en Seattle y Chicago eliminaron las colas para pagar. Captan con cámaras y sensores qué artículos tomó cada comprador, que son cargados como compra virtual.

26 Medici Es una app que crece en Sudáfrica. Ofrece consultas a médicos de manera segura e instantánea mediante texto o video.

27 Go-Jek Con 30 millones de descargas, esta «super aplicación» ofrece en Indonesia transporte compartido, mensajería, pago móvil, juegos y delivery, entre otros servicios. La eficiencia radica en que reduce el número de apps.

TENDENCIA 10 Amor por vivir solos

Adultos mayores. Crecen empresas que los ayudan en sus cuidados diarios. Foto: Archivo El País.

El estima que para 2030 los hogares unipersonales crecerán en alrededor de 120 millones (un 30% frente a 2018), debido a las tasas de divorcio y una tendencia a retrasar o evitar el matrimonio.



28 OpenTable La plataforma online de EE.UU. ofrece un programa piloto por el que el usuario es contactado con otro consumidor solitario (o grupo de comensales) y así efectuar una reserva para comer en un restaurante.

29 The Freebird Club Se lo promociona en EE.UU. como «el Airbnb para viajeros mayores a 50 años». Busca abordar problemas sociales que enfrentan los dueños de casa y los viajeros mayores, como aislamiento, inseguridad financiera y escasez de opciones de viaje.