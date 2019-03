Seis jóvenes innovadores que trabajan en un futuro prometedor

Christopher Chance

Fue el speaker más joven del Campus Party. Tiene 15 años y la curiosidad es su motor. Cuando tenía ocho años se topó en su computadora con un ícono que le llamó la atención. Buscó en Internet y descubrió que era el de Javascript (lenguaje de programación web). Decidió ver de qué se trataba, descargó cursos y se dedicó a aprender como autodidacta. De igual forma, el año pasado este argentino decidió aprender computación cuántica, temática sobre la que ya da charlas. «Estaba en el Campus Party de Argentina, me comentaron que se puede usar para agujeros negros, que tendría mucho potencial y comencé a indagar. Tuve que aprender física cuántica, álgebra lineal, que en el colegio no enseñan, aunque omití temas, si no tendría que estudiar cinco años», aclaró. En 2017 creó la startup Veloow, una plataforma de registro de usuarios de meetups (de 20 a 100 personas) donde volcó su experiencia como desarrollador de eventos (como PHP Baires, la más grande de desarrolladores PHP de Argentina). La plataforma ya fue utilizada en 120 eventos y tiene el apoyo de Google Cloud for Startups (le brinda US$ 3.000 al año). Debido a su alto uso, sumó publicidad y para este año el plan es ampliar las prestaciones (como reconocimiento facial) y comenzar la expansión a otros países.