Riesgos: seguridad y prevención de incendios

Hace ya varios años que Grauser ha innovado con la venta, instalación y mantenimientos de sistemas automáticos de prevención de incendios para cocinas profesionales, salas de servidores, tableros eléctricos, salas de transformadores, entre otras aplicaciones.

Sus principales marcas en estas aplicaciones son Amerex, empresa líder en la fabricación de extintores y sistemas de extinción automáticos de cocinas en Estados Unidos, y FirePro, compañía de origen Europeo, con presencia en más de 60 países a nivel mundial, siendo pioneros en la extinción mediante aerosoles condensados. También tiene la representación de otras marcas en los rubros de detección y supresión de incendios, como Numens y FireTrace.

El desafío actual en el mundo de protección contra incendios está enfocado en la gran masificación de las baterías de litio en nuestra vida cotidiana. A nivel mundial, preocupa el aumento de casos de incendios con origen en las baterías de litio, ya que las mismas se encuentran presentes en cigarrillos y vehículos eléctricos, laptops, celulares y salas de generación de energía. Estos incendios son extremadamente difíciles de contener y aun logrando la extinción momentánea inicial, es muy difícil evitar la reignición del fuego y hasta a veces pueden generarse explosiones, por las propiedades de las baterías.

Para seguir apostando en la innovación, Grauser ha acordado la distribución de una marca británica que ha desarrollado y patentado un agente extintor muy potente para la extinción de baterías de litio. Actualmente este agente extintor es comercializado en extintores portátiles y también en bidones, que serán posibles de implementar en sistemas fijos de extinción de incendios.