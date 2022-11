¿Qué recomienda leer Juan Teba, gerente de Marketing de Farmashop?

El nombre de David Ogilvy es, por antonomasia, sinónimo de la publicidad moderna. Este reconocido ejecutivo inglés sentó las bases del negocio de la creatividad y fue autor de algunas de las campañas más recordadas del siglo XX. Su pensamiento sobre la industria publicitaria ha quedado plasmado en diversos libros, entre ellos, David Ogilvy: Ogilvy On Advertising.

Este clásico escrito por el propio publicista se convirtió en una fuente de consulta recurrente para el gerente de Marketing de Farmashop, Juan Teba.

«Aprendí la importancia de probar, testear y volver a probar, también que es fundamental estudiar e investigar antes de pensar una idea, y sobre todo, que lo importante es armar un equipo con mejores profesionales que uno mismo», afirmó Teba. «Es un libro publicado en 1983, alejado completamente de la era digital en la que desarrollo mi carrera profesional. A pesar de la distancia en el tiempo, es sumamente relevante», recalcó sobre la vigencia del ideario de Ogilvy.

Teba descubrió este título durante su época de estudiante universitario por recomendación de un profesor, recordó.

Con agudeza, Ogilvy aborda distintos tópicos relacionados a la industria creativa: desde cómo conseguir un trabajo en publicidad y cómo elegir una agencia para un producto hasta la fórmula para escribir un copy exitoso y la importancia de la investigación en marketing.

Las revelaciones de Ogilvy acerca de los secretos detrás de la publicidad que funciona, es uno de los aportes que Teba más aprecia del texto.

«El libro tiene varios mandamientos -se podría decir-, pero me quedo con el que dice: ‘No quiero que me digas que mi anuncio fue creativo. Quiero que lo encuentres tan interesante que compres el producto’», citó el ejecutivo, quien aplica los consejos de Ogilvy en su actividad y los transmite a su equipo, en especial, los que postulan «crear una personalidad a la marca para que perdure en el tiempo y redactar los avisos con el mismo lenguaje que usa nuestro público».

Como fanático de la música, su próxima lectura está decidida: será The Storyteller, la biografía de Dave Grohl, integrante de dos bandas legendarias como Nirvana y Foo Fighters.

Preferencias de lectura

¿Escritor/género favorito?

Me gusta mucho leer biografías, sobre todo vinculadas a la música.

¿Mejor momento para leer?

Escuchando un buen disco.

¿Ficción o no ficción?

No ficción.

¿Presta sus libros?

Presto y me prestan, pero solo lo hago con un gran amigo, así que siempre nos devolvemos lo que prestamos.

¿En qué ocasiones regala libros?

En algún cumpleaños de alguien que conozca mucho.

¿Formato e-book o impreso?

Los dos. El libro físico tiene una magia diferente al e-book. No hay dudas que el digital es muy práctico.

¿Hace anotaciones o subraya?

En determinados libros, sí.

¿Una librería en el exterior?

El Ateneo en Buenos Aires. Tiene además, una enorme sección de vinilos muy buena.

¿Un libro con final inesperado?

La isla siniestra (Dennis Lehane).

¿La película más fiel a un libro?

Alta fidelidad.

¿Libro favorito de la infancia?

Las aventuras de Tintín.