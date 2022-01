¿Qué recomienda leer Diego Gamba, marketplace leader de Mercado Libre Uruguay?

Algunos libros de negocios presentan en sus páginas «buenas prácticas» o fórmulas para liderar con éxito. El problema es que cuando esos consejos no se aplican de forma genuina no funcionan; simplemente «no hay un modelo o una receta para ser un buen líder», reflexionó Diego Gamba, country manager de Mercado Libre Uruguay. En cambio, La Paradoja, de James C. Hunter, describe el liderazgo como un arte y se focaliza en enseñanzas más conceptuales. Esa mirada hace de este libro «el mejor sobre liderazgo que haya leído», afirmó el ejecutivo.

Gamba lo leyó al comienzo de su carrera. Se lo recomendó uno de sus referentes en el tema del liderazgo, José Pedro Sintas, director ejecutivo de Gardau, empresa en la que Gamba trabajó como pasante.

«Me formé en un ambiente donde se fomentaba el concepto de la pirámide invertida y el liderazgo por servicio y no por poder», recordó. Esos conceptos impregnan el trabajo de Hunter. «El libro plantea un cambio de paradigma sobre la gestión tradicional de las organizaciones, donde en la estructura jerárquica (que se asemeja a una pirámide) las personas trabajan o están al servicio de su superior. El nuevo paradigma habla de invertir esa pirámide y en realidad es el líder quien está al servicio de su equipo», explicó Gamba.

"Un buen líder está al servicio de su equipo y no necesita el poder para liderar. Esto se puede ver mucho en los deportes, donde los grandes líderes son los que más se sacrifican por el equipo", dijo Gamba.

En La Paradoja, Hunter señala una diferencia entre liderar con «poder» o con «autoridad». El autor cita al sociólogo Max Weber para explicar que el poder tiene la capacidad de forzar o coaccionar a alguien, mientras que la autoridad es el arte de conseguir que la gente haga las cosas voluntariamente. Por esa naturaleza diferente, «las relaciones de poder se desgastan con el tiempo, mientras que la autoridad genera vínculos de confianza más duraderos», comparó Gamba.

Como próxima lectura le espera Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman.



¿Escritor/género favorito?

No sé si tengo un escritor o género preferido, este último año quedé muy impresionado con los libros de (Yuval) Harari, sobre todo Sapiens y Homo Deus. Creo que conocer los orígenes de la humanidad y qué motiva al ser humano nos ayuda a entender sobre las relaciones interpersonales y seguir formándonos como líderes.

¿Cuántos libros lee al año?

Entre tres y cinco, dependiendo de qué tan largos y complejos de leer son.

¿Mejor momento para leer?

Entre semana antes de dormir, el fin de semana al aire libre o en vacaciones en la playa.

¿Ficción o no ficción?

Ambos, depende mucho del momento.

¿Presta sus libros?

Siempre presto y muchos no han vuelto. Entre ellos, La Paradoja, el que estoy recomendando.

¿En qué ocasiones regala libros?

Es un gran regalo para hacer en cualquier momento, no solo en cumpleaños o festejos. Yo lo hago cuando un libro me gusta mucho y siento que le puede gustar a alguien en particular.

¿Formato e-book o impreso?

Impreso.

¿Hace anotaciones o subraya?

Prefiero que no tengan anotaciones ni nada que condicione al próximo lector.

¿Libro favorito de la infancia?

El Señor de los Anillos.