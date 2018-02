Portones se amplía y sumará a Renner como tienda ancla

MARCELA DOBAL - [email protected]

Las obras que comenzaron sobre fines del año pasado en Portones Shopping ya comienzan a tomar forma. Una inversión de US$ 3 millones permitirá al centro comercial recibir a la cadena de indumentaria Lojas Renner, que se estima que podría incrementar en «un 20%» las visitas mensuales. Con el proyecto se ganará en locales y otras marcas ya confirmaron su llegada.

"La prioridad número uno era traer una tienda ancla, fundamentalmente de moda. Y esta es una tienda por departamento con 16 marcas para hombres y mujeres, con un local de 1.700 metros cuadrados (m2) que tiene una condición muy positiva: es en una sola planta, lo que para la dinámica de compra es mucho más adecuado", destacó el gerente general, Nelson Barreto. "Tomamos lo que estaba ocupado por Mr. Bricolage, pero además destinamos unos 1.500 m2 que teníamos de áreas de servicio a área comercial", añadió.

La inversión de US$ 3 millones es por cuenta del shopping, pero se estima que con lo que desembolsen Lojas Renner, OCA y otros comercios confirmados (como La Dolfina y Only) el total ascenderá a US$ 4 millones.

De esa nueva ala en construcción, aún quedan 200 m2 sin asignar. «La mezcla comercial es fundamental. En este caso vamos a ser más rígidos. Traeremos solo tiendas que entendemos que le sirven al público de Portones», advirtió Barreto. Uno de los rubros «muy necesarios» es el de vestimenta femenina.

El proyecto es del estudio Gómez Platero y los trabajos de obra y ambientación (que afectan a 3.000 m2 e incluyen dos nuevas escaleras mecánicas, orientadas hacia Renner), tienen como objetivo que la tienda brasileña abra el 30 de abril, previo a una de las fechas comerciales más importantes del año: el Día de la Madre.

"Para los shopping las anclas son tremendamente importantes, porque son un referente. A veces no vas a comprar allí, pero querés saber qué hay, qué se usa y sus precios. Son innovadoras y tienen los productos de temporada antes", resaltó Barreto. Lojas Renner plantó bandera en el país a mediados del año pasado en los shopping Punta Carretas y Costa Urbana y en el Centro de Montevideo (18 y Yaguarón).

Además, este tipo de tiendas atrae público. Los sensores de Portones Shopping marcan que al mes hay «entre 500.000 y 600.000 visitas» y se estima que el impacto de esta nueva tienda sea de "un 20%", aunque "no de un día para el otro". "Nuestro trabajo de aquí en más será ‘agrandar la torta’; asegurarle a los demás comercios que vendrá más gente a comprar en Renner pero también a ellos", concluyó el gerente.