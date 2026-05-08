Polo logístico San Juan duplica su capacidad en el corredor de la ruta 101 en Canelones

Patricia Prego, gerenta de proyecto del parque logístico Altos de San Juan, durante la presentación en Piso 40 ante autoridades, empresarios y ejecutivos. Foto: Ignacio Sánchez.

En su plan de expansión, el Parque Logístico San Juan incorpora el proyecto Altos de San Juan. De la mano de esta ampliación, el polo logístico duplicará su capacidad actual, alcanzando un total cercano a las 14 hectáreas para dar respuesta a la creciente demanda de espacios en el principal corredor logístico e industrial del país.

Sammel, la empresa que lidera el proyecto, celebró su lanzamiento en el club de ejecutivos Piso 40 con un encuentro que contó con la presencia del director nacional de Industrias, Adrián Míguez, junto a otras autoridades y empresarios. “Desde sus inicios, concebimos el parque logístico como un entorno cuidado, seguro y eficiente, integrado al paisaje y con una ubicación estratégica que potencia la operativa de las empresas. Hoy contamos con una comunidad de compañías de diversos rubros que confían en nuestra propuesta, y Altos de San Juan se proyecta como una oportunidad para que nuevas empresas se instalen y desarrollen sus depósitos, oficinas y centros logísticos”, afirmó Patricia Prego, gerenta de proyecto del parque logístico.

La compra del predio lindero de 71.000 m² potencia y complementa al parque, donde se desarrollará infraestructura básica, como caminería, sistema contra incendios, conexiones de energía eléctrica y agua potable para cada lote, cercado perimetral e instalación de un circuito cerrado de vigilancia. Las empresas podrán formar parte del parque logístico con la adquisición de lotes para desarrollar sus proyectos a medida o solicitar el servicio de llave en mano, en el que Sammel se encargará del desarrollo y la construcción.