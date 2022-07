Desde peluqueros a abogados, cada vez más uruguayos dejan sus profesiones y se reconvierten a la tecnología

Ignacio Galisteo

«En retrospectiva, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé. Es un trabajo que me apasiona. Estás constantemente resolviendo problemas. Siempre tenés que aprender algo nuevo». Ignacio Galisteo (33) es abogado y si bien ejerció algunos años, sabía que no era lo que quería hacer toda la vida. «Lo que más me preocupaba era que con la abogacía iba a estar atado profesionalmente al país.

Otra preocupación era el mercado laboral; para las carreras tradicionales y en particular las sociales, no es bueno», sumó.

Así que, en paralelo a su trabajo en la Dirección Nacional de Aduanas como practicante de abogacía, decidió anotarse a la Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT y rápidamente pidió cambiarse en su trabajo al área de desarrollo, su primera experiencia en el sector TI. Luego, comenzó a buscar en el ámbito privado y hace casi tres años ingresó a Moove-IT como desarrollador. Valora poder trabajar desde su casa, tener un salario competitivo y acceder a opciones de crecimiento en el país y el exterior. A su vez, cree que venir de la abogacía lo ayuda en su actual trabajo. «Tiene mucho de estudiar y acá hay que hacer mucha investigación», cerró Galisteo.