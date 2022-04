El boom de las “tech” uruguayas tuvo un “hito” con el que buscan “conquistar el mundo”

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



El ecosistema empresarial tecnológico uruguayo, recibió este miércoles la noticia de que la compañía tecnológica argentina, Globant adquirió a la uruguaya GeneXus, con el objetivo de impulsar la reinvención de los negocios y ampliar su cartera de productos.

GeneXus es hoy una de las empresas nacionales más grandes del sector tecnológico uruguayo, considerando producción y niveles de empleo. Según dijo a El País el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Leonardo Loureiro, “es un hito importantísimo que una empresa nacional de producción de software haya sido adquirida por una multinacional extranjera” y añadió que la noticia “muestra el nivel de madurez del sector tecnológico en Uruguay”.



La adquisición de GeneXus por parte de Globant (ver nota aparte) se suma a otro conjunto de ventas millonarias y operaciones empresariales que se concretaron en los últimos años y que han puesto al sector tecnológico uruguayo en la mira de las grandes compañías internacionales.



Algunos ejemplos que demuestran el boom de las tecnológicas uruguayas son: la venta de la empresa uruguaya de software Overactive a la estadounidense Perficient; la venta de GeneXus Consulting y K2B a la multinacional Vesta Software Group; la salida en la Bolsa de Nueva York de la tecnológica dLocal; la venta de Alan al gigante alemán Delivery Hero (líder global en pedidos de comida online que en 2014 compró a PedidosYa); la adquisición de Infocorp por parte del grupo canadiense Constellation Software; la venta de la tecnológica uruguaya Kona a la proveedora de plataformas de banca digital argentina, Technisys; por mencionar algunos.



¿Por qué son tan demandadas las compañías tecnológicas uruguayas a nivel global? ¿Qué desafíos enfrentan?

Para el decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, Marcos Soto, Uruguay tiene un “amplio potencial en esta vertical productiva” y comentó que ventas como las de GeneXus “son deals (acuerdos) relevantes que hacen su ruido positivo”. En relación al sector tecnológico uruguayo, señaló que “es muy dinámico” y que el país es atractivo por “varias razones”.



Entre ellas destacó: “el conjunto de estabilidades macroeconómicas y jurídicas; la apertura de la economía (uruguaya) que permite cobrar y pagar al exterior sin inconvenientes; la disponibilidad de capital humano de calidad, aunque es el talón de Aquiles para el crecimiento”.



Asimismo, Soto resaltó como positivo la “libre contratación” de personal en este tipo de empresas, lo “que permite que en caso de no contar con talentos a nivel local”, las compañías tecnológicas puedan “contratar a profesionales a nivel regional o global y poder remunerarlos”; los incentivos fiscales, “sea por exoneraciones específicas a la industria del software o genéricas” a través de la ley de inversiones o del régimen de zonas francas.



“Este sector se mueve y crece rápido, exige un marco pro desarrollo que no siempre abunda en la región”, analizó Soto en función de los desafíos de la industria.



Por su parte, el docente especializado en dirección de empresas y exdecano de la escuela de negocios de la Universidad de Montevideo, IEEM, Pablo Regent, indicó en diálogo con El País que si bien en Uruguay “claramente hay empresas (tecnológicas) muy exitosas”, uno de los desafíos que enfrentan es “la dificultad que tienen de llegar al mundo”.

Por eso Regent destacó que acuerdos como los de GeneXus “son muy buenos para el país” porque “demuestran que los capitales extranjeros valoran las cosas que se hacen en Uruguay”, pero señaló que mientras que el nivel de fusiones y adquisiciones empresariales a nivel mundial “es constante”, a nivel local “seguimos contando casos de empresas puntuales, como por anécdotas”.



De acuerdo con Regent, si bien anuncios como estos son “buenos” porque como país “nos acercan hacia donde tenemos que ir”, pero advirtió que “no es el salto que creemos que es desde nuestra visión uruguaya”. El anuncio de la venta de GeneXus forma parte de “pasitos pequeños que son buenos y necesarios pero hay que ser realistas y no sobredimensionar porque el mundo es muy grande”, reflexionó.



Regent mencionó que la clave “no es tanto que vengan (extranjeros) a comprar a las empresas uruguayas, sino que sea interesante para ellos venir a crearlas acá”. Entre algunos de los factores que podrían ayudar a impulsar aún más al sector empresarial tecnológico local, señaló que “se necesita que el país sea más atractivo” en su clima de negocios, así como también ofrecer condiciones tributarias “favorables” para los trabajadores del sector.



“Esta es una industria con mano de obra intensiva, a Uruguay le sirve enormemente que se instalen miles de ingenieros de todas partes del mundo a trabajar acá. Para que el país sea un clúster tecnológico necesitás gente”, señaló Regent y dijo que la escasez de mano de obra en el sector “es hoy el gran cuello de botella” que enfrenta.

Acuerdo

“Con esta operación, Globant se convirtió en uno de los primeros líderes de la industria en invertir en una plataforma de low-code (desarrollo de aplicaciones sin código) como herramienta para brindar una transformación digital más rápida y de alta calidad. La adquisición de GeneXus también fortalecerá la oferta de Globant X, una división dedicada a convertir la tecnología más disruptiva de la compañía en plataformas escalables”, detalló la empresa a través de un comunicado.



En tanto, desde GeneXus señalaron en un comunicado que “existe todo un mundo que necesita” la empresa y “para llegar a él necesitamos un socio” como Globant. Asimismo, informaron que Nicolás Jodal continuara como CEO de la firma y el fundador Breogán Gonda “se dedicará a la estrategia de GeneXus, dentro de Globant”.



GeneXus fue fundada en 1988 y tiene 155 empleados. Más de 1.700 empresas en América Latina y Asia usan su producto. En tanto Globant tiene 23.500 empleados y tiene oficinas en 18 países (entre ellos Uruguay).



“Queremos conquistar el mundo desde el Cono Sur"



Entrevista a Martín Migoya, Nicolás Jodal y Guibert Englebienne

-¿Qué representa para Globant concretar este acuerdo?



Martín Migoya (MM), CEO y co-fundador de Globant: Es súper importante. Primero, por ser una compañía de buena gente. Segundo, porque tienen un producto formidable, de lo que hemos visto es de lo mejor en low-code que hay. Tercero, porque está súper alineado con nuestra estrategia de crecimiento y con cómo vemos el mundo, de reinventar la forma en la cual se crea la tecnología, se genera software. GeneXus nos da una herramienta fundamental para alcanzar este sueño y desarrollarlo con cosas muy, muy concretas. Sobre todo, muy inspirado por el nivel de energía de Nico (Jodal), de todo el equipo de GeneXus, que me parece fenomenal. Las transacciones están buenísimas y unirse entre compañías está buenísimo, pero cuando se hace entre gente que se quiere y buena gente es doblemente alegre.



-¿Dónde ven afinidad entre empresas?, ¿qué encontraron en Genexus?



Guibert Englebienne (GE), presidente de Globant X y Globant Ventures y co-fundador de Globant: Con Nicolás tenemos una relación muy fuerte de años a través de la red de Endeavor. Somos dos compañías muy emprendedoras. Nos une el hecho de venir del Cono Sur y querer conquistar el mundo con nuestra tecnología, no dejar de pensar que podemos ser líderes mundiales en lo que hacemos. Nuestro objetivo es reinventar la industria, es cómo transformar a otros para un mundo digital y creemos que la tecnología de GeneXus es una palanca fundamental para poder asegurar que más clientes puedan desarrollar código robusto en mucho menos tiempo y eso nos entusiasma un montón. En el mundo en que vivimos, la digitalización está más acelerada y necesitamos palancas como GeneXus para lograrla.



Nicolás Jodal (NJ), CEO de GeneXus: ¿Qué tema cultural fuerte tenemos? Somos dos compañías que no deberían haber existido (risas). Si lo pensás racionalmente, ninguna de las dos tendríamos que estar acá, pero nos estamos uniendo con líderes mundiales.



-¿La compañía estaba en venta?, ¿cómo se gestaron las conversaciones?



NJ: Fue un proceso volado. Hubo un poco de todo. Empezamos a hablar en 2019 alrededor de usar GeneXus y después fuimos profundizando. La pandemia lo cambió todo. La necesidad de construir software quedó mucho más clara. Al igual que en Uruguay tuvimos que resolver muy rápidamente una app o un sistema de vacunación, todos los clientes del mundo necesitan ganar tiempo, hacer cosas lo más rápido posible. En determinado momento sentí que teníamos una tecnología que tenía que trascendernos. Sería un tremendo egoísmo que quedara atrapada en los fundadores. Necesitábamos una compañía que nos acompañara, nos apalancara y nos llevara a grandes clientes, a lugares donde nunca podríamos haber llegado. Ese es el destino de la tecnología que hicimos. Por eso este es un acuerdo estratégico fundamental.



-¿Cómo lo convencieron? Es una venta...



NJ: No. Yo creo que es un proceso entre los dos, son largas conversaciones de afinidad. Una decisión de este tipo no entra en una planilla Excel donde mirás esto y lo otro, hay una convicción, algo que vos sentís que es el camino correcto. Ambas compañías charlando durante mucho tiempo llegamos a esta conclusión.



-¿Por qué monto fue la transacción?



MM: Es confidencial y no estamos obligados a revelarlo. (N. de R.: Globant cotiza en Nasdaq).



-¿Qué plan tienen en esta nueva etapa?



MM: El plan es muy claro. Creemos que la reinvención de los servicios profesionales se da a través de herramientas y GeneXus es una. Globant tiene hoy más de 1.000 clientes y todos necesitan más o menos lo mismo: crear tecnología de alguna forma u otra. Esto es una generación de sinergia donde 1 más 1 no es 2; 1 más 1 es mucho más. Cuando se hace una unión familiar como esta, se busca que lo que aporta el nuevo miembro de la familia y el antiguo se potencien. Hay muchísimo que se puede hacer. Creo que esto le hace muy bien a todo el ecosistema emprendedor, porque demuestra lo que se puede hacer y cómo se pueden crear cosas. Le hace muy bien a todo el ecosistema empresarial, porque tendremos soluciones mucho más eficientes. Y también para todos los colaboradores de GeneXus y globers (los de Globant) es un paso muy importante, porque unir fuerzas y ver que las cosas se potencian está en la condición humana. Es un paso muy humano ver cómo crecemos juntos.



GE: Agregaría que Globant tiene tradición en la creación de talento y conocimiento y poner toda nuestra capacidad en generar este talento de escala será beneficioso para nosotros y para la red de partners que han trabajado muy exitosamente con GeneXus y con los que queremos seguir trabajando.



NJ: Totalmente de acuerdo.



-¿Habrá más posibilidades de empleo en Uruguay?



MM: Sí, muchísimas. Tenemos planes muy agresivos de crecimiento en conjunto, no solo de tomar gente con experiencia, sino alimentar nuevas carreras de jóvenes y que muchas mujeres más se integren a la industria. Tenemos un camino muy grande con ese tema y la generación de empleo masivo en Uruguay.