Patricia Pomies: "Globant puede reclutar talento de todas las industrias"

Sobre los hombros de Patricia Pomies recaen responsabilidades muy importantes en la operativa de Globant, uno de los «unicornios» más emblemáticos de América Latina. Con la pandemia se redoblaron los desafíos para esta argentina, que lidera un equipo de 14.500 empleados repartidos en 17 países.

La compañía tecnológica identificó oportunidades de crecimiento «infinitas» que la llevarán a ampliar aún más sus equipos de trabajo, con la misión de proveer soluciones innovadoras a clientes de la talla de Morgan Stanley y Disney.

En Uruguay, esto implicará la apertura de nuevas oficinas en World Trade Center —que se sumarán a las de Aguada Park— e incorporar 100 nuevos trabajadores para cumplir con las crecientes demandas de transformación digital.

Sobre cómo liderar equipos en forma remota, desarrollar nuevos talentos y desafiar el statu quo en forma constante, conversó la Chief Delivery & People Officer de Globant con El Empresario.

—¿Qué perspectivas dejó esta pandemia para sus negocios?

—El coronavirus puso en jaque a muchas compañías y aceleró su programación de empezar a acercarse a los clientes desde otra forma. En ese sentido, es una oportunidad enorme de crecimiento para Globant, nos da muchísima proyección para cumplir ahora con objetivos que pensábamos alcanzar en dos o tres años. Siempre ayudamos a las empresas a innovar, crecer y transformar el engagement de sus clientes. Estamos muy fuertes en industrias de entretenimiento, en travel and leisure (que ahora empieza a levantar y más fuerte que nunca), en la transformación digital en finanzas, en salud, en los sectores automotor y robótica…

—¿Qué expectativas de crecimiento tienen?

—Desde nuestra salida a bolsa no tuvimos ningún golpe ni baja en nuestros resultados; crecemos en el entorno de 20% o 22% anual y más también. En el medio de la pandemia tampoco defraudamos al mercado, logramos los objetivos esperados y mucho más, que no fue el común de otras empresas de transformación digital. Estamos ante una oportunidad única para las compañías basadas en Latinoamérica, porque el talento latinoamericano tiene ese expertise en emprendedurismo, en innovación y en generar equipos diversos. Esto nos está ayudando muchísimo a crecer. Y fue una política de la empresa no despedir a nadie durante la pandemia, sino por el contrario tratar de cuidar al talento, a nuestros globers.

—¿Cómo repercute esto en sus equipos en Uruguay?

—Estamos hace 10 años en Uruguay, donde hoy trabajan unas 600 personas. Seguramente el año que viene sean 700. Las oportunidades de crecimiento para Globant son infinitas. Las oficinas de Montevideo tienen un seniority único, espectacular, un talento que es líder para los mercados en los que estamos. Tenemos mucho management y governance que se hace desde aquí para el resto del mundo. Los equipos basados en Uruguay dialogan en directo con empresas como Disney, Morgan Stanley, JP Morgan o Johnson & Johnson. Eso no lo tenemos en todos los lugares. Globant está en 17 países, pero el corazón de su fuerza de trabajo se basa en Latinoamérica (Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia y México).

—¿Abrirán oficinas en World Trade Center?

—Sí, estamos en Aguada Park y la proyección es en marzo abrir también una oficina en un piso nuevo en World Trade Center. Los renders están quedando divinos, pero todavía no los podemos compartir. Seguiremos creciendo acá no solo en talento sino en ayudar a nuestros clientes en su proceso de transformación digital. De todas maneras, ahora toda la empresa, de 14.500 empleados, está teletrabajando. No tengo oficinas abiertas en casi ninguna parte del mundo.

—Se habla de que mudarían parte de las operaciones de Argentina a Uruguay. ¿Qué hay de cierto en eso?

—No. Operamos una compañía que es global y vamos a crecer globalmente en lugares donde están nuestros clientes y el talento. Seguimos creciendo de igual forma. Nuestras capacidades de crecimiento no van una en detrimento de la otra. Uruguay es parte central de los planes de expansión global así como Argentina, México, Colombia, Chile y EE.UU., que es donde está la mayor cantidad de clientes.

—¿Cómo impactó el teletrabajo en la operativa?

—Lo pudimos hacer porque estábamos preparados. Trabajamos para generar las mejores condiciones de trabajo en casa. Además de dar la silla, el monitor extra o la computadora, empezamos a mandar sorpresas. Bolsas de snacks de vez en cuando, recitales en vivo para vos y toda tu familia, armamos un kids club para ayudar a los padres estresados con sus hijos de vacaciones en casa. También les mandamos un menú semanal para organizar sus compras de supermercado e incluimos descuentos. Trabajamos mucho en la contención, porque siempre entendimos que lo más importante que tenemos es el talento. No me sirve de nada tener buena tecnología si no tengo gente que genere transformaciones únicas. En cada uno de los equipos un mentor te llamaba y chequeaba: cómo estás vos y tu familia, si necesitabas asistencia en algo… Entonces, la productividad a largo plazo no se vio afectada en Globant.

—¿Cuál es su estrategia para desarrollar talento?

—Trabajamos muy cercanos con los gobiernos locales para desarrollar y acompañar políticas de formación, pero para nosotros lo central es acompañarte una vez que entraste en Globant. Por eso creamos una universidad, Globant University, donde tenemos más de 40 trayectos formativos internos a los que se puede ir aplicando por tramos para tener distintas carreras. Lo podés hacer a tu medida, es personalizado y va acompañando tu carrera. Lo mismo tenemos para los roles de liderazgo, con un fuerte segmento sobre diversity and inclusion. Eso tiene que ver con un objetivo de Globant de hacia 2025 tener 50% de hombres y 50% mujeres o género no binario en todos los puestos de management. En esa línea, también lanzamos hace poco los Globant Awards 2020: Women that Build Edition, un premio global que brinda reconocimiento a las mujeres líderes en tecnología.

—Es abismal la brecha entre las oportunidades laborales en tecnología y en otros sectores. ¿Cómo abordan la reconversión?, ¿dan acogida a trabajadores de otras industrias?

—No importa de donde vengas, importa que tengas el talento para reconvertirte y desarrollar tu carrera en Globant. Si bien nuestra base es de una empresa tecnológica, trabajamos con gaming, con estudios de arquitectura, finanzas, salud… Podemos reclutar talento de todas las industrias. Y más en este momento en que esas industrias están reinventándose. Lo que más nos interesa es la capacidad de emprender, de pensar diferente. Uno de los principales valores de nuestro Talent Manifesto es «Challenge the statu quo».

—¿Cómo promueven esa actitud dentro de la empresa?

—Para nosotros es fundamental no perder el espíritu emprendedor y propiciamos mucho un valor: la autonomía. Hace unos años invertimos nuestro organigrama y pusimos arriba a nuestros «PODs», equipos de 10 o 12 personas en los que se estructura la empresa. El resto de las áreas —como People, Finance, Ventas, Operaciones, Communications, Marketing— reportan a esos PODs, todos están pensando en qué es lo mejor para los equipos. También trabajamos con una metodología que nos permite escalar equipos ágiles en forma súper segura, garantizar productividad y que el objetivo siempre esté claro.

—Globant también crece invirtiendo en otras compañías. ¿Cuáles están mirando?

—Tenemos una usina, Globant Ventures, que capitaliza proyectos e innovaciones. Ayudamos a otros emprendedores a crecer, invertimos en ellos. Tenemos un área muy importante de M&A (fusiones y adquisiciones), para mirar proyectos que están sucediendo dentro de las regiones y entender si hay alguna forma de trabajar en conjunto. Nos vinculamos mucho con el ecosistema emprendedor y en particular el de servicios profesionales nos interesa muchísimo. Ahora, por ejemplo, estamos mirando empresas de robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada… Buscar la forma más creativa, eficiente e innovadora está en el ADN de Globant.

