Una nueva generación de "unicornios" galopa en América Latina

Millones en juego con Preguntados

En un ranking de Surfing Tsunamis y NXTP Labs, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el desarrollador de juegos sociales Etermax se acerca a los US$ 1.000 millones. Máximo Cavazzani (33) creó la empresa en 2009 en Argentina, cuna de empresas como Mercado Libre, Globant y Despegar, consagradas en Wall Street.

De allí surgió Apalabrados, el juego más descargado en España en 2012, y Preguntados, que se viralizó hasta en EE.UU., Finlandia y Turquía. El entorno local siempre complejo, explicó Cavazzani, fortalece a los emprendedores.

«En 2009, la crisis económica mundial hacía estragos y Argentina estaba en una complicada fase financiera y no había acceso a créditos. Esto nos forzó a ser disciplinados desde el primer día», relató el líder de la empresa expandida hacia Uruguay, México, Alemania y, próximamente, Brasil.

En Argentina, sostuvo el emprendedor, no es como en Silicon Valley, donde una idea junta fondos y arranca su camino. «Tuvimos que generar suficiente capital para cumplir con la nómina desde el comienzo», aclaró Cavazzani.

Además, la alta sofisticación del emprendimiento que lidera hizo complicada la tarea de conseguir talento. Pese a todo, Etermax avanza para convertirse en uno de los ya no tan raros unicornios latinoamericanos.