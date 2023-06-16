Netflix medita ampliar su oferta de contenidos con transmisiones deportivas en vivo

El gigante de streaming Netflix, líder mundial del sector con 232,5 millones de clientes, pretende dar el salto a la difusión de deportes en directo para seguir sumando nuevos suscriptores y la retransmisión de un torneo de golf con celebridades podría ser el punto de partida.

La plataforma audiovisual negocia la emisión de un campeonato de golf desde Las Vegas (EE.UU.) el próximo otoño (boreal) en el que participarían, entre otras personalidades, golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1, informaron medios especializados estadounidenses este miércoles.

Esta iniciativa, que supondría el primer avance de Netflix en las retransmisiones deportivas en directo, contaría con los protagonistas de sus exitosas docuseries Full Swing y Drive to Survive, que respectivamente siguieron las carreras de golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1 durante la temporada 2022.

Grandes conglomerados como Disney cuentan con servicios a la carta especializados en deportes, como ESPN, pero los ejecutivos de Netflix siempre se han mantenido recelosos de adentrarse en la difusión de este tipo de contenidos en directo debido, sobre todo, al gran costo de la compra de los derechos de emisión.

«No hemos visto una forma rentable de transmitir deportes importantes (...) No estamos en contra de hacerlo, simplemente estamos a favor de las ganancias», afirmó el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, en enero del año pasado.

Los altos costos de los derechos de los eventos deportivos en vivo han alejado a Netflix de estos contenidos



Versión de prueba

Este torneo de golf ofrecería a Netflix la posibilidad de experimentar con la programación deportiva y constatar el interés real de sus potenciales suscriptores, sin realizar una inversión tan alta como supondría la adquisición de los derechos de una de las grandes ligas de fútbol, baloncesto o béisbol.

Asimismo, supondría un incentivo económico en términos de publicidad para la plataforma, que ofrece planes de suscripción con anuncios a precio reducido desde el año pasado.

Netflix ya ha experimentado con la retransmisión en directo de eventos de entretenimiento, como un especial de comedia con Chris Rock que se desarrolló con total normalidad, pero la plataforma fracasó con la difusión de su reality show Love Is Blind, cuya emisión sufrió un corte de una hora y se optó por acabar grabándolo.

La plataforma ha probado emitir espectáculos en vivo; un ejemplo fue un show de comedia de Chris Rock

Pese a los tiempos de cambio que vive la empresa dirigida por Sarandos, preocupada aún por controlar eficientemente el uso de contraseñas compartidas entre sus usuarios, Netflix sigue liderando el mercado global del streaming audiovisual e ingresó US$ 8.162 millones en el primer trimestre de este año, un 3,7 % más que en el mismo periodo en 2022.