Multinacional de origen suizo Alpadis adquiere la uruguaya Gardien para desembarcar en América Latina

La estabilidad democrática y financiera de Uruguay sigue atrayendo a inversores internacionales. Alpadis, multinacional suiza de servicios fiduciarios, corporativos y planificación patrimonial para empresas e instituciones -se estima que los activos vinculados a las estructuras que administra el grupo ascienden a varios miles de millones de dólares-, concretó la adquisición mayoritaria de la uruguaya Gardien, especializada en servicios corporativos, planificación patrimonial y asesoramiento a clientes privados y empresariales.

Martín Rubio, director ejecutivo de Gardien -ahora Alpadis Uruguay- y cofundador de la firma junto a Ricardo Sánchez, director general, destacó que la operación marca el desembarco de la multinacional en la región.

«Creamos la empresa en 2019 junto a mi socio español Ricardo Sánchez, que tiene experiencia en JP Morgan y en bancos grandes en Luxemburgo y Suiza. Desde Alpadis se acercaron hace dos años porque buscaban poner un pie en Latinoamérica, empezamos a ver una sinergia y hace dos meses firmamos para ser parte del grupo. Esto le permite a Alpadis ingresar a América Latina a través de nosotros. Montevideo será en la base inicial del grupo para desarrollar sus actividades en el Cono Sur y avanzar posteriormente hacia otros mercados de América Latina», explicó.

Montevideo será en la base inicial del grupo para desarrollar sus actividades en el Cono Sur y avanzar posteriormente hacia otros mercados de América Latina

Elena Arlotta, directora ejecutiva del Grupo Alpadis, enfatizó que Uruguay no será solamente una nueva oficina dentro de la red de Alpadis, sino que se convertirá en «la plataforma desde la cual desarrollaremos nuestra presencia en América Latina».

Para Rubio, la elección de Uruguay por la firma suiza respondió a una combinación de la estabilidad y seguridad del país y las características que familias y empresas de alto patrimonio buscan al momento de estructurar sus activos. «Tenemos un sistema tributario de base territorial, con imposición limitada sobre rentas del exterior, una moderna ley de fideicomisos, regímenes de zonas francas consolidados, un régimen atractivo de residencia fiscal, libre movilidad de capitales sin controles cambiarios y vehículos societarios flexibles, dentro de un marco alineado con estándares internacionales de transparencia (OCDE, GAFI), que distingue a Uruguay de las jurisdicciones puramente offshore», resaltó.

Grupo Alpadis. Elena Arlotta, miembro del directorio y directora ejecutiva del Grupo y Alain Esseiva, cofundador, presidente del directorio y CEO de Alpadis. Foto: Gentileza Grupo Alpadis

La adquisición no implicará cambios estructurales para Gardien, que mantendrá sus dos oficinas, una en Zonamerica para clientes del exterior y otra en Carrasco Valley para público local.

Duplicar negocios

Desde ahora, dijo Rubio, la firma local pondrá el foco en captar el creciente movimiento empresarial entre América Latina, Europa y Asia, que genera una mayor demanda de servicios corporativos, cumplimiento regulatorio, planificación internacional y estructuración patrimonial.

El empresario detalló que desde Montevideo se atenderán a clientes uruguayos y regionales, principalmente de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Hoy, Alpadis Uruguay tiene unos 30 clientes de alto patrimonio -el 80% del exterior- y la meta es duplicar el tamaño de la operación en los próximos dos años. «Esto será tanto por una mayor cartera de clientes regionales, como por el aumento del volumen de servicios prestados desde Montevideo y una ampliación progresiva de la capacidad del equipo local», apuntó.

Con ese objetivo, la oficina local sumará la experiencia y el alcance de Alpadis en mercados asiáticos donde tiene una sólida presencia. «Por ejemplo, tras la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y Singapur, el 1° de marzo de 2026, a los clientes regionales les podemos brindar acceso a nuestros profesionales ubicados en ese país», indicó.

También incorporará procesos, herramientas tecnológicas y estándares internacionales utilizados por el grupo. «Los clientes mantendrán su vínculo con el equipo uruguayo, pero contarán con el respaldo de una organización internacional con experiencia en mercados financieros y empresariales de Europa, Asia y Medio Oriente», concluyó.