Startup uruguaya de inteligencia artificial Tryolabs concretó su venta a la tecnológica local Qubika

Tryolabs, empresa uruguaya pionera y especializada en inteligencia artificial (IA), creada en 2010 por Martín Alcalá Rubí, Raúl Garreta y Ernesto Rodríguez Di Paolo, anunció que fue adquirida por la tecnológica local Qubika, proveedor líder de datos empresariales y servicios de IA.

Qubika nació en 2023 tras la fusión de las tecnológicas uruguayas Moove It y December Labs, tras recibir inversión del importante fondo estadounidense Recognize.

Según un comunicado difundido por las empresas, la adquisición de Tryolabs, que ha proporcionado sistemas de IA en producción a empresas Fortune 500 y startups de alto crecimiento, le permitirá a Qubika expandir sus capacidades de IA empresarial.

"Esta adquisición fortalece las capacidades de IA aplicada de Qubika e incorpora talento y liderazgo especializados en IA a la empresa, impulsando su estrategia de ayudar a las organizaciones a evolucionar de nativas digitales a nativas de IA", indicaron. A modo de ejemplo, Tryolabs sumará su experiencia en Google Cloud y Gemini Enterprise.

Alan Descoins. El CEO de Tryolabs pasará a liderar la estrategia de IA de Qubika.

De hecho, como parte de la adquisición, Alan Descoins, CEO de Tryolabs, se une al equipo ejecutivo de Qubika como director de IA, y aportará su experiencia en sistemas de IA de nivel empresarial. Entre sus responsabilidades, tendrá a cargo liderar la estrategia de IA de Qubika de principio a fin. Esto implica la investigación en IA aplicada, la arquitectura de soluciones y el despliegue responsable de IA en los pilares de la empresa: AccelerateAI, Agentic Factory y Data Foundation.

Para Ariel Ludueña, director ejecutivo de Qubika, combinar ambas empresas ofrece a sus clientes "algo único: talento en IA de nivel investigador respaldado por la entrega a nivel empresarial".

"Tryolabs ya desarrollaba sistemas reales de IA/ML (machine learning) mucho antes de que la IA se convirtiera en una prioridad para los consejos de administración", indicó.

Conferencia de Ariel Ludueña y Martin Palatnik por lanzamiento de Qubika tras la fusion de las empresas tecnologicas uruguayas Moove it y December Labs, en el WTC de Montevideo. Archivo El Pais

Por su parte, Descoins indicó que unir ambas compañías permite "generar un impacto real para muchos más clientes de los que podríamos lograr por nuestra cuenta. Siempre nos hemos centrado en la inteligencia, y ahora podemos construir todo a su alrededor. Además, nos comprometemos a mantener a nuestro equipo y a nuestros clientes como prioridad en el futuro".

El resultado de la fusión es uno de los equipos de ingeniería de IA aplicada más sólidos de América en una organización de 1.100 profesionales, con oficinas y centros de entrega en Estados Unidos y Latinoamérica.

Esta operación de Qubika se produce luego de la adquisición de la empresa de ciberseguridad Nitra Security, el lanzamiento de QBricks, el acelerador empresarial de la compañía para el desarrollo de agentes de IA, y la obtención del estatus de Socio Oro de Databricks.