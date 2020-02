Mr. Parquet, idea que surgió para atender un nicho en una carpintería ya pisa fuerte en EE.UU.

"Hoy un piso se instala en un día en un apartamento"

¿Cuál es el principal competidor? ¿Venta en grandes superficies?, ¿otros pisos?, ¿alfombras? En productos, la alfombra ya no se usa tanto y el porcelanato se elige por precio, entonces no es competencia directa. Frente a otros jugadores, como una barraca que vende solo piso donde hay que esperar y el personal vende muchos productos, tenemos la ventaja que somos expertos en pisos y la atención es inmediata. Entonces, el de la barraca no es nuestro público. Si un cliente quiere un producto de puntos de venta masivos que lo compre allá, nosotros apuntamos a otro cliente que busca además del producto, un buen servicio. Acá vienen, los asesoramos, eligen la compra y luego vamos a su casa a hacer un relevamiento técnico de medidas, de logística para ver por dónde empezamos. En un apartamento un piso se instala en el día y en una casa grande en dos días. De todas formas, también se puede venir a buscar el piso, llevarlo e instalarlo. No queremos entrar en la batalla de precios porque no la vamos a ganar, defendemos el servicio y la mercadería que brindamos.