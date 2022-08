El milagro culé: de estar en crisis a ser el club que más ha gastado en fichajes de Europa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El FC Barcelona es el principal animador del período de fichajes: lleva invertidos 158 millones de euros (US$ 162 millones) en nuevos jugadores, entre ellos el polaco Robert Lewandowski, el delantero centro del Bayern Munich. La cifra solo toma en cuenta los montos fijos -es decir, no incluye el pago de variables por objetivos y premios-, pero en cualquier caso los catalanes son los que más dinero han gastado en el verano europeo.

Toda esta inversión no sería llamativa de no ser porque hasta hace unos meses el club acaparaba los titulares por su grave crisis económica.

¿Cómo pasó el Barcelona de la debacle, con una deuda estimada en US$ 1.382 millones hace un año, a convertirse en el equipo más gastador de toda Europa? La respuesta está en las «palancas» económicas que el presidente de la institución, Joan Laporta, ha puesto en marcha mediante la venta de activos del club, aprobada por los socios en una asamblea extraordinaria celebrada en junio.

El Barcelona lleva ingresados más de US$ 700 millones con esa estrategia. El monto es suficiente para cubrir el tope salarial que pesa sobre el club (-US$ 147 millones) y su masa salarial (US$ 575 millones).

Palancas

Para conseguir liquidez, primero, el club vendió el 10% y, más tarde, otro 15% de los ingresos por los derechos de LaLigaTV al fondo de inversión estadounidense Sixth Street. Ambos acuerdos son por 25 años, pero por el primero el club ingresa US$ 212 millones mientras que por el segundo suma US$ 410 millones.

El lunes Laporta anunció la activación de una tercera palanca tras la venta definitiva del 25% de Barça Studios, la filial audiovisual de la institución blaugrana, por US$ 102 millones. El comprador es Socios.com, una plataforma que permite a los clubes aumentar su interacción con los seguidores y monetizarla mejor, incluido el uso de Fan Tokens, activos digitales basados en blockchain y criptomonedas.

De ser necesario, la directiva puede recurrir a dos palancas más, ya que tiene otro 25% de Barça Studios disponible para vender y el 50% de BLM (Barça Licensing & Merchandising), la empresa que gestiona las tiendas del club.

El club ingresó más de US$ 600 millones por la venta del 25% de los derechos de televisación de sus partidos de la liga española

Previamente, Laporta había conseguido un préstamo de Goldman Sachs por US$ 609 millones y luego cerró un acuerdo de patrocinio con Spotify por US$ 445 millones.

Con dinero en las arcas, nuevos jugadores y una esperanza renovada, el Barcelona aspira a recuperar el éxito perdido en los últimos tiempos.

Sumó un delantero top

El fichaje top del Barcelona en este período de pases ha sido el del centrodelantero Robert Lewandowski, procedente del Bayern Munich. Por el polaco desembolsaron 40 millones de euros (US$ 41 millones) y pueden ser 5 millones más en caso de cumplir ciertos objetivos.

Refuerzos en varias líneas



Tras la pobre imagen de la última temporada, el Barcelona se ha esforzado para apuntalar la plantilla en varias posiciones. Así sumó al francés Jules Koundé en la defensa, a cambio de 50 millones de euros, y al danés Andreas Christensen, que llegó gratis, igual que el volante marfileño Franck Kessie, procedente del AC Milan. En ataque sumó otra incorporación además de la de Lewandowski; se trata del brasileño Rapinha, que costó 55 millones de euros.

La Premier impone su poder

Los equipos de la liga inglesa están haciendo valer su chequera en este período de pases. Tres de sus equipos integran el top five de los que más han invertido: Arsenal es tercero con 132 millones de euros, le siguen el Manchester City (108 millones, de los cuales 80 corresponden a la compra del delantero noruego Erling Haaland) y Leeds (108 millones). El Bayern Munich lleva gastados 137 millones y por eso se ubicó segundo en el ranking.