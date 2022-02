Las 20 marcas que se adelantaron y ya entienden al nuevo consumidor mundial

No todos los consumidores quieren renunciar a la vida urbana. La necesidad de espacios verdes cerca de los hogares y de viajes más rápidos y limpios, está modificando las preferencias de vivienda de los «urbanistas rurales» que se quedan en la ciudad. El estudio destaca que los cultivos de interior y jardines en las azoteas podrían «traer productos de origen local a corta distancia para los residentes de la ciudad» y que tiendas, restaurantes y escuelas, entre otros establecimientos, deben encontrarse a menos de 15 minutos de viaje por lo que las marcas deben ajustar sus estrategias para el nuevo cliente.



Appear Here. Plataforma en línea que reúne a empresas y dueños de propiedades para arrendar por períodos breves.



Singapur. Está construyendo una ciudad verde en una antigua zona industrial para crear alternativas de vivienda urbana sostenibles, inteligentes y menos contaminadas.