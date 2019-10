Madi Sharma: "los emprendedores son la columna vertebral de la economía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Probablemente sea la persona menos calificada de esta sala. Tal vez ustedes nunca me darían un empleo, no tengo CV, no tengo un estudio de grado. Pero represento a la mayoría de las personas del planeta, los emprendedores". Cuando a sus 28 años Madi Sharma, activista en política de género se divorció y quedó con sus hijos a cargo, tuvo que convertirse en emprendedora «por necesidad, para poner un plato de comida en la mesa». Y, según aseguró, fue lo mejor que me pasó, «descubrí que los emprendedores son la columna vertebral de la economía», aseguró la fundadora y directora de Madi Group, un cluster internacional de compañías del sector privado, empresas sociales y ONG.

Su faceta colaborativa tiene base en su historia. A los 16 años su padre le dijo que no llegaría a nada por ser mujer, a los 28 se separó y quedó a cargo de sus hijos sin conocimientos ni dinero. Entonces comenzó en la cocina de su casa a hacer unos snacks indios. «Empecé con cuatro y terminé con 10.000 productos, dos fábricas, 35 empleados y vendiendo en supermercados. Y el éxito se lo debo al equipo que armé. Yo elijo a las personas porque veo que ellos saben algo que yo no, pueden aportar y hacer más de lo que yo puedo. No contrato por su conocimiento, tenemos que dejar de elegir ganadores».

Pero ocho años después la empresa cerró porque no consiguió capital. «Las mujeres son discriminadas por los inversionistas, y cuando les dan un préstamo les ponen tasas más altas», alertó. Hoy su grupo invierte en ideas innovadoras con impacto global en el desarrollo de una sociedad sustentable.

Para Sharma los inversores tienen el «privilegio» de contar con conocimiento, dinero y redes, y por lo tanto «responsabilidad», porque son las redes las que «hacen el cambio», según expresó durante el Xcala Summit, foro que unió inversores ángeles y emprendedores de América Latina y el Caribe el miércoles y jueves en Montevideo. De hecho, les habló a los inversores del evento, a los que catalogó como el recurso «más rico». «Tienen un privilegio y una responsabilidad, son inversores, tienen conocimiento, úsenlo, porque las redes son las que hacen el cambio», amplió.

La directora de Madi Group llamó además a los que tienen capital a apostar a las mujeres y «hacer cosas buenas». «Las ganancias no son lo importante, sino lo que hacemos con ese dinero. Yo las uso para hacer cambios en organizaciones y no hay fronteras. Lo único donde no invierto es en drogas, armas y donde hay explotación de gente. Hay que considerar los valores, los principios, la ética a la hora de invertir».

La definición de éxito para Sharma no responde a cuánto dinero tiene, sino a que «no cambiaría mi vida por la de otra persona». «Y eso es emprender, creer en lo tuyo. Los emprendedores son personas que crean red, trabajo, comunidad, tienen responsabilidad social, crecen y se desarrollan. Los políticos no cambian los problemas, son las personas con sus ideas. Intercambiar ideas tiene más valor que dinero. Por ejemplo, si intercambiamos entre dos personas un peso, al final tendremos un peso cada uno. Si intercambiamos una idea, tendremos dos ideas cada uno», resumió.