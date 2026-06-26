Los emprendedores uruguayos que plantaron bandera en Islas Baleares y crearon una empresa de turismo náutico

Teodoro Varela nació en Montevideo, la misma ciudad en la que se crió y estudió, al igual que Francisco Méndez, quien hoy es su socio de negocios. Méndez es mayor, pero se conocieron al ir a la misma escuela. Ese no es el único rasgo que comparten: de niños navegaron y, en la adolescencia, vivieron la experiencia de irse de intercambio a Irlanda.

La vida los llevó por caminos separados —aunque similares— hasta que, ya de adultos, se reencontraron practicando kickboxing. Estos uruguayos tenían varias cosas en común; además del deporte, estudiaron para ser contadores en la Universidad de la República (Udelar) y dieron sus primeros pasos en el mundo del emprendedurismo.

Varela fundó Audistock, firma especializada en inventarios y auditorías contables, mientras que Méndez se dedicaba a la ONG Quebracho y a otros proyectos. También compartían el deseo de irse a vivir al exterior. En 2018 emigraron, cada uno por su lado, pero —quizás «un poco por casualidad»— terminaron en España, donde emprendieron juntos, contó Varela.

Hoy lideran Holistic Sailing, empresa de alquiler de veleros y catamaranes para paseos turísticos en Ibiza y Formentera.

Barco de Holistic Sailing en las Islas Baleares. Gentileza: Holistic Sailing

A la mar

El año en que decidió emigrar, Méndez tuvo la oportunidad de cruzar desde Brasil a Europa navegando durante 45 días. Le vendió su parte de los emprendimientos a sus socios y partió.

Ya en España le contó a Varela la experiencia y le habló de las oportunidades laborales que había en las Islas Baleares.

«Apenas llegó se le empezaron a abrir las puertas y empezó a ver que la industria náutica era increíble. Me dijo: ‘Venite, que esto está lleno de oportunidades’», recordó.

En agosto de ese año Varela emigró. Durante un tiempo él y Méndez trabajaron como capitanes de barco hasta que, en 2019, les surgió la oportunidad de incorporarse a una empresa de charters náuticos que tenía 15 embarcaciones.

Tras esa etapa, en 2021, se contactaron con unos compatriotas que habían comprado un barco en el Caribe y querían llevarlo a Europa. Era plena pandemia y esos uruguayos estaban en Reino Unido, desde donde no podían salir, por lo que el trato fue claro: si Méndez y Varela podían llevar la embarcación a Europa, podrían administrarla y comenzar a alquilarla. Así nació su emprendimiento, Holistic Sailing.

Comenzaron con un catamarán y, con el regreso de las actividades turísticas tras la pandemia, el boca a boca comenzó a traerles clientes.

Los emprendedores uruguayos conocen la navegación desde pequeños. Gentileza: Holistic Sailing

Plantaron bandera

Ambos socios vienen de familias emprendedoras, por lo que ya conocían lo que implica armar un negocio en Uruguay. Al emigrar, descubrieron que en España también existen trabas similares a nivel burocrático, pero finalmente lograron avanzar.

«Nos apalancamos en gestorías y abogados para asesorarnos y armamos el negocio. Cuando empezamos a crecer fuimos mutando, pero no fue tan complicado. La realidad de emprender es que hay que animarse y tirarse al agua», destacó Varela.

Actualmente cuentan con 10 barcos, algunos propios y otros cuya gestión les confían sus propietarios. La flota incluye desde catamaranes con más confort hasta veleros pequeños. Según el tamaño de la nave varían sus capacidades, pero suelen alquilarse para grupos de ocho a 11 personas. El precio de alquiler oscila entre los € 600 y € 1.600 por día.

Holistic Sailing ofrece distintas experiencias, como paseos de ocho o 10 horas por las calas o estadías de entre dos y siete días. La clientela es muy variada: va desde grupos de amigos jóvenes hasta familias; el 40% son uruguayos.

La empresa cuenta con un staff de capitanes profesionales internacional, lo que enriquece las experiencias de los clientes.

«Nuestro fuerte es el cliente. Sabemos que si tuvo una buena experiencia, va a terminar recomendándonos», explicó Varela.

Cada año, los dos socios regresan a Uruguay, donde tienen un parador en Ocean Park y una escuela de vela en el barrio La Capuera, con la que buscan difundir la náutica entre los jóvenes.

Varela destacó que el turismo náutico está creciendo en Uruguay, lo que refuerza su interés en desarrollar un proyecto de charter náutico, dadas las buenas oportunidades que presenta la costa y sus espacios aptos para la navegación.