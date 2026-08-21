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El País El Empresario

La lúdica propuesta que crearon cinco amigos e invita a jugar sin límite de edad en Montevideo

El emprendimiento Enigma Games abrió su primer local en el Cordón donde ofrece toda clase de juegos de mesa para chicos y grandes, además de accesorios, ludoteca y las preparaciones de una pequeña cafetería.

Silvana Nicola
Silvana Nicola
21/08/2026, 03:10
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Enigma Games
Enigma Games nació como un emprendimiento de amigos, en Montevideo.
Ignacio Sánchez

Cinco amigos y un pasatiempo que se transformó en negocio. Maximiliano Barnech, Martín Pérez, Natalia Viera, Santiago Pérez y Noelia González se reunían a jugar juegos de mesa; se divertían y evitaban las pantallas por largos ratos. El entusiasmo comenzó con una repisa con juegos y hoy se convirtió en Enigma Games, que cuenta con 300 metros cuadrados (m2).

«Siempre pensamos que si a nosotros nos gustaba jugar, habría otra gente con el mismo interés, y descubrimos que sí», cuenta González.

De jugadores pasaron a ser emprendedores. Primero vendieron por Instagram algunos juegos que los entusiasmaban, luego crearon su propia web y tuvieron un pick up center en Pocitos. Hace un mes y medio aterrizaron en Cordón: Pablo de María 1301, esquina Chaná.

El nuevo espacio reúne todo lo que soñaron y lo que les gusta: juegos, café y diseño. En Enigma Games venden juegos de mesa —para todas las edades y de todo tipo—, puzzles, cartas y accesorios para juegos (desde bolsos hasta apoyacartas). También alquilan mesas de juego —a $ 250 por persona—, lo que da pase libre a usar toda su ludoteca sin límite de tiempo.

En Enigma games se puede jugar y también comprar juegos.
En Enigma games se puede jugar y también comprar juegos.
Ignacio Sánchez

«Los juegos son una experiencia y hay que vivirla para entender por qué nos copa tanto», remarcó.

La casa de Enigma tiene mesas diseñadas para jugadores, con forro de fieltro, apoyaplatos y vasos, profundidad para tirar dados y disponer las cartas. Cualquier persona puede acercarse y pedir asesoramiento a quienes atienden —¡Mati, Cody y Nico saben recomendar!— sobre qué juegos elegir según el género y la edad de los destinatarios.

Los más entusiastas ya son parte del Club de Enigma. Por una cuota mensual, se sumaron a una comunidad que permite participar de juntadas, torneos y probar juegos. Además, ofrece descuentos en compras y en la cafetería.

Emprendió con una amiga y creó juegos con identidad uruguaya que compiten con marcas extranjeras

Pensando en quienes pasan horas en Enigma, la propuesta incorporó una pequeña cafetería. «Hay buen café, cerveza artesanal, refrescos y jugos. Para comer hay pizzas, medialunas y bowls de gomitas», detalló González. Para disfrutar del espacio, es clave reservar.

Enigma games
Enigma Games cuenta con 300 metros cuadrados (m2) en el barrio Cordón.
Ignacio Sánchez
Dónde

La casa está en Pablo de María 1301, esquina Chaná. Abre de lunes a domingos de 14 a 22 horas.

Por reservas: 099 089 892.

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