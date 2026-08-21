La lúdica propuesta que crearon cinco amigos e invita a jugar sin límite de edad en Montevideo

Cinco amigos y un pasatiempo que se transformó en negocio. Maximiliano Barnech, Martín Pérez, Natalia Viera, Santiago Pérez y Noelia González se reunían a jugar juegos de mesa; se divertían y evitaban las pantallas por largos ratos. El entusiasmo comenzó con una repisa con juegos y hoy se convirtió en Enigma Games, que cuenta con 300 metros cuadrados (m2).

«Siempre pensamos que si a nosotros nos gustaba jugar, habría otra gente con el mismo interés, y descubrimos que sí», cuenta González.

De jugadores pasaron a ser emprendedores. Primero vendieron por Instagram algunos juegos que los entusiasmaban, luego crearon su propia web y tuvieron un pick up center en Pocitos. Hace un mes y medio aterrizaron en Cordón: Pablo de María 1301, esquina Chaná.

El nuevo espacio reúne todo lo que soñaron y lo que les gusta: juegos, café y diseño. En Enigma Games venden juegos de mesa —para todas las edades y de todo tipo—, puzzles, cartas y accesorios para juegos (desde bolsos hasta apoyacartas). También alquilan mesas de juego —a $ 250 por persona—, lo que da pase libre a usar toda su ludoteca sin límite de tiempo.

En Enigma games se puede jugar y también comprar juegos. Ignacio Sánchez

«Los juegos son una experiencia y hay que vivirla para entender por qué nos copa tanto», remarcó.

La casa de Enigma tiene mesas diseñadas para jugadores, con forro de fieltro, apoyaplatos y vasos, profundidad para tirar dados y disponer las cartas. Cualquier persona puede acercarse y pedir asesoramiento a quienes atienden —¡Mati, Cody y Nico saben recomendar!— sobre qué juegos elegir según el género y la edad de los destinatarios.

Los más entusiastas ya son parte del Club de Enigma. Por una cuota mensual, se sumaron a una comunidad que permite participar de juntadas, torneos y probar juegos. Además, ofrece descuentos en compras y en la cafetería.

Pensando en quienes pasan horas en Enigma, la propuesta incorporó una pequeña cafetería. «Hay buen café, cerveza artesanal, refrescos y jugos. Para comer hay pizzas, medialunas y bowls de gomitas», detalló González. Para disfrutar del espacio, es clave reservar.

Enigma Games cuenta con 300 metros cuadrados (m2) en el barrio Cordón. Ignacio Sánchez