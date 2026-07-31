La ingeniera uruguaya que llegó a la casa matriz de Nestlé en Suiza y une sus "estrategias" para las Américas

Detrás de cada producto que llega al consumidor en una compañía global como Nestlé hay una compleja cadena de decisiones, desde la estrategia corporativa hasta la innovación, el desarrollo industrial y el análisis de mercado. Dentro de esa estructura, hay expertos técnicos que ayudan a que estos engranajes funcionen de forma coordinada. Ese es el rol que ejerce la uruguaya Lorena Heydel en las oficinas centrales de la compañía en Vevey, Suiza. Desde 2025, es category technical manager y lidera la supervisión técnica para la región de las Américas en dos líneas de negocio masivas: petcare (alimentos para mascotas) y confectionery (productos de confitería como chocolates, snacks y galletas con marcas como KitKat).

La ejecutiva, que ingresó a Nestlé Uruguay en 2001, aceptó el desafío profesional a sus 51 años y en 2025 se mudó desde su Montevideo natal a Vevey, una pequeña ciudad de 16.000 habitantes donde la multinacional tiene su casa matriz. «Acá estás en el corazón de cómo funciona una multinacional; ves tomas de decisiones y proyectos que a veces llevan años en implementarse», comentó desde Suiza a El Empresario.

Hoy, la ingeniera comparte oficina con más de 2.000 personas de distintas nacionalidades. Su día a día transcurre entre reuniones multiculturales -principalmente en inglés y francés-, rodeada de técnicos que provienen de distintas partes del mundo.

Lorena Heydel. La uruguaya lidera varias marcas para las Américas, entre ellas, la reconocida KitKat. Foto: Gentileza Lorena Heydel

Su tarea implica evaluar una red de 110 fábricas de la compañía y realizar benchmarking entre plantas para equiparar indicadores de rendimiento y «garantizar que se implementen los estándares, se hagan los lanzamientos, ayudar en la estrategia y que lo global pase a lo local», detalló.

Cosechar el fruto

Heydel vive junto a su esposo en el casco histórico de Vevey, a solo 10 minutos a pie de la oficina. Según reconoce, esta etapa internacional la tomó por sorpresa, ya que no era algo que proyectaba al inicio de su carrera. «Nunca lo imaginé de chica, las cosas se fueron dando. Es fruto de una cantidad de secuencias en la línea del tiempo».

Pero el recorrido de 25 años en Nestlé, que la llevó de los laboratorios a la fábrica en Argentina y luego de regreso a Uruguay, donde lideró la instalación de la moderna planta de la firma con una inversión de US$ 40 millones, tuvo como motor su eterna curiosidad.

Lorena Heydel. En sus ratos libres, Heydel disfruta caminar y recorrer Suiza. Foto: Gentileza Lorena Heydel.

Heydel estudió en el Liceo Francés de Montevideo y luego comenzó la carrera de Química Farmacéutica en la Universidad de la República. Sin embargo, a los tres años su curiosidad la llevó cambiarse a una incipiente carrera en Uruguay: Ingeniería de Alimentos. «Me interesaba el alimento como conexión con la gente. Medicamentos está bien, pero el alimento es algo de todos los días con el que podés mejorar la calidad de vida de las personas», recordó quien integró la primera camada de apenas 20 egresados de esa especialidad en el país.

Sus primeros pasos en Nestlé fueron como analista de laboratorio. Con el tiempo, su carrera revolucionó hacia áreas como asuntos regulatorios, packaging e I+D (investigación y desarrollo). A los 34 años asumió por primera vez la gerencia de una fábrica y se integró al Comité de Dirección. Después, pasó a liderar al área de Supply Chain y Operaciones.

En 2014 se mudó a Argentina, donde desde su rol de gerenta estuvo a cargo de una fábrica de 340 personas durante cinco años. Luego regresó a Uruguay para dirigir la relocalización de una planta y el lanzamiento de una operación desde cero. Ahí llegó el punto de inflexión en su carrera: lideró la construcción de la planta de Nestlé que le permitió a la compañía procesar y exportar el café tostado de Starbucks para el segmento retail a nivel mundial. «Nos dio visibilidad como país y demostró que en Uruguay se pueden hacer cosas de calidad mundial», señaló.

Lorena Heydel. La uruguaya vive en Suiza desde hace un año y medio. Foto: Gentileza Lorena Heydel.

Esos logros pusieron a Heydel en el radar de los líderes regionales de Nestlé y, cuando surgió la vacante hace un año y medio, le ofrecieron asumir su actual cargo.

«Acepté porque es una gran oportunidad de salir de mi zona de confort y asumir nuevos desafíos. Siempre estuve en la operación; ahora miro las cosas de forma global. Y lo pude hacer gracias a que mi esposo y mi dos hijas universitarias, que están en Montevideo, me apoyaron desde el primer minuto», destacó.

En sus ratos libres, Heydel disfruta de actividades al aire libre junto a su esposo, como caminatas por montañas o viñedos, viajes por Europa o reuniones con amigos. A futuro, una vez que culmine esta etapa de tres años, espera seguir creciendo en Nestlé.

«Adoro esta compañía porque me dio oportunidades y me permitió crecer. Tras esta experiencia global, estoy abierta a nuevas propuestas», concluyó.

