Inversiones multimillonarias posicionan a Bangkok como la meca de los shoppings de lujo

A pesar de la aceleración del comercio digital y el momento de decadencia que viven los centros comerciales en países como EE.UU., Bangkok apuesta por una masiva expansión de las grandes superficies con la que la capital tailandesa espera afianzarse como la «meca del lujo» en el corazón del Sudeste Asiático.

Solo para este 2023, Bangkok tiene previsto inaugurar al menos cinco megaproyectos que aspiran a remodelar el paisaje urbano y convertirse en punto de referencia entre expatriados, locales y turistas en el sector de compras y, en especial, del lujo.

La inversión privada en la construcción comercial se espera que crezca en la capital entre un 3% y 4% en 2023 y 2024, animada por la creciente demanda y en línea con el «repunte en el sector turístico y en el consumo» tras la pandemia, según un informe de junio de 2022 del banco Krungsri.

Asimismo, el sector minorista, representado en gran parte por los shoppings, corresponde a casi el 16,7% del Producto Interno Bruto (PIB) tailandés y, solo en 2021, movió un flujo comercial de unos US$ 77.788 millones.

En 2021, el sector del retail movió un flujo de US$ 77.788 millones en Tailandia

Esto fue suficiente para colocar al retail en segundo lugar en términos de su importancia para la economía tailandesa, solo después de la manufactura, que supone el 27% en el PIB.

Así, cada vez más, Bangkok, la metrópoli con 11 millones de habitantes se consolida como un importante hub comercial en Asia, donde abundan las guías de compras asociadas al lujo.

Vista nocturna de Bangkok, la capital de Tailandia. Foto: Canva.

Al circular por sus calles es imposible no notar las opulentas construcciones erigidas paralelamente a las vías de tren, que exhiben enormes y luminosos letreros con los nombres de las marcas más exclusivas, como Gucci, Prada, Armani, Chanel, Tiffany & Co., entre tantas otras.

En un movimiento contrario al observado en algunas partes del mundo, golpeadas por la expansión del comercio electrónico, una inflación generalizada y un menor poder de consumo, la expansión del sector en Tailandia contrasta con los fenómenos de cierre masivo de shoppings en países como EE.UU. y algunos lugares de Europa.

Pero en la capital de lujo, el cielo es el límite.

Entre los megaproyectos previstos para este 2023 figuran la apertura del Bangkok Mall, en fase final de construcción, que pretende convertirse en el mayor centro comercial del Sudeste Asiático, y el Emsphere, una instalación de «última generación» en pleno corazón de la metrópoli. Este fastuoso mall, cuya apertura se anuncia para diciembre, ha acaparado una inversión de US$ 435 millones.

Detrás de la construcción de estos gigantes complejos se encuentra el grupo The Mall, considerado uno de los principales operadores de centros comerciales de lujo de Tailandia.

El grupo The Mall invertirá más de US$ 1.000 millones en centros comerciales



En paralelo el grupo ha anunciado otra inversión de US$ 580 millones destinados a la renovación de dos importantes centros comerciales localizados en los extremos este y oeste de la ciudad, una iniciativa con la que busca «completar de forma majestuosa» el escenario urbano de Bangkok.

El proyecto «es una importante fuente de poder que impulsa el ascenso de Bangkok al centro del escenario del mercado comercial mundial», explicó The Mall en un comunicado.

Polo de compras y ocio

Varios de estos espacios hace mucho que dejaron de ser meros locales de compras y pasaron a congregar en un solo lugar un sin fin de servicios, que van desde cafeterías vintage y estilosas librerías hasta relajados bares o modernas discotecas.

«Estos nuevos lugares desempeñarán un papel importante en el desarrollo económico del país y elevarán a Tailandia como el centro regional del negocio del entretenimiento, el turismo, los deportes, las artes y la cultura», señaló la Oficina de Convenciones y Exposiciones de Tailandia en un comunicado.

Bajo la premisa de unir en un solo lugar el ocio, la cultura y el lujo, las entregas previstas para este año remodelarán la escena arquitectónica de Bangkok y añadirán más de 1 millón de metros cuadrados (m2) al paisaje urbano de la capital tailandesa.

A día de hoy, la superficie de locales comerciales en toda la región metropolitana de Bangkok ya suma unos 6 millones de m2, la mayoría de ellos localizados en centros comerciales, apunta el informe elaborado por el banco Krungsri.

La publicación indica que, tras los devastadores impactos dejados por la pandemia de covid-19 (2020-2022), la industria y la inversión privada -entre ellos los servicios de construcción- serán uno de los motores de la recuperación de la economía tailandesa.