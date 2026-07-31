"Insurtech", la innovación tecnológica transforma el seguro en la región y Uruguay

El término «Insurtech» nace de la fusión entre «insurance» (seguros) y «technology» (tecnología). Designa el uso de herramientas digitales —inteligencia artificial (IA), big data, telemática, blockchain y machine learning— para innovar en la distribución, suscripción de riesgos, tarifas, gestión de siniestros y atención al cliente.

El concepto surgió tras la oleada fintech posterior a la crisis de 2008 y se popularizó entre 2010 y 2015 en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Startups como Lemonade, Oscar Health o Wefox demostraron que era posible ofrecer seguros con procesos íntegramente digitales y modelos disruptivos: seguros on-demand, pago por uso, microseguros y esquemas peer-to-peer.

Brasil es el principal hub Insurtech de la región, con cientos de startups activas —Pier, Justos, Thinkseg, Minuto Seguros— y un volumen relevante de capital de riesgo. La Susep, organismo regulador, impulsó un sandbox regulatorio y avanza en la implantación del Open Insurance, un marco de intercambio de datos que promete dinamizar la competencia y la innovación.

Argentina, por su parte, muestra un ecosistema en crecimiento. Plataformas como 123Seguro o Tienda Seguros digitalizan la distribución y la comparación de pólizas, aprovechando un notable talento tecnológico local. La Superintendencia de Seguros de la Nación supervisa un mercado que busca modernizarse.

Chile, en tanto, combina un mercado maduro, regulación sólida bajo la Comisión para el Mercado Financiero y un alto grado de digitalización. Betterfly, que alcanzó el estatus de unicornio con su modelo de seguros de vida vinculados a hábitos saludables, es el caso más emblemático, junto a Compara Online y Klare.

El mercado uruguayo, dominado históricamente por el Banco de Seguros del Estado (BSE) y abierto a la competencia desde 1994, registra una penetración de seguros del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 —por encima de la media regional— y cuenta con un ecosistema Insurtech incipiente pero prometedor. Empresas como Ecolicuá de Grupo Santander ilustran el surgimiento de soluciones tecnológicas locales aplicados al sector asegurador, mientras aseguradoras tradicionales y corredores avanzan en su transformación digital.

La fortaleza del país como polo tecnológico ofrece oportunidades en digitalización de canales, microseguros y alianzas. Los retos pasan por el tamaño del mercado, la adaptación regulatoria del Banco Central del Uruguay (BCU) y la educación aseguradora.

La irrupción de Insurtech aporta beneficios tangibles para el sector y los consumidores: reducción de costes y eficiencia operativa (automatización de suscripción, emisión y agilidad en siniestros); mejor experiencia del cliente (contratación 100% digital y personalizada, con atención 24/7); tarifas más precisas (precios ajustados al perfil y uso real); mayor inclusión (microseguros asequibles que alcanzan a población antes no cubierta); agilidad en siniestros (automatización y rápido pago de indemnizaciones); modelos flexibles (seguros on-demand, pago por uso y embedded insurance); transparencia (procesos trazables); innovación en prevención (uso de IoT, wearables y telemática para evitar siniestros).

El futuro de Insurtech en la región apunta hacia el open insurance, el uso intensivo de IA en suscripción y gestión de siniestros, y el auge del embedded insurance en plataformas de comercio electrónico. La tendencia predominante es la colaboración entre las aseguradoras tradicionales y nuevos actores tecnológicos.

América Latina, con su baja penetración aseguradora y alta adopción digital, se consolida como terreno fértil para esta trascendental transformación.