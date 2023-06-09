Ingresos publicitarios de Twitter en EE.UU. se desploman desde que está en manos de Elon Musk

Los ingresos publicitarios de Twitter en EE.UU. se desploman en niveles preocupantes ante los constantes y polémicos cambios en la red social desde que Elon Musk tomó el mando y comenzó a detectarse un aumento de discursos de odio en la plataforma.

Los ingresos publicitarios de Twitter en EE.UU. desde el 1° de abril hasta la primera semana de mayo fueron de US$ 88 millones, un 59% menos que el año anterior, según The New York Times.

El medio, que accedió a documentos internos de la empresa, señala que la compañía ha estado regularmente por debajo de sus proyecciones de ventas semanales, a veces hasta en un 30%.

Además, la compañía proyectó que sus ingresos publicitarios en EE.UU. este mes mostrarán cifras un 56% más bajas cada semana en comparación con hace un año.

Según el periódico, al personal de ventas de anuncios de Twitter le preocupa que los anunciantes se retiren debido al aumento del discurso de odio, la pornografía, el incremento de anuncios de juegos de apuestas online y productos relacionados con el consumo de marihuana en la plataforma.

Estos problemas pronto serán responsabilidad de Linda Yaccarino, exejecutiva de NBCUniversal a quien Elon Musk nombró CEO de Twitter el mes pasado y, según la prensa, se espera que tome posesión este lunes.

Por su parte, Musk dijo que el negocio publicitario de Twitter estaba en alza, que casi «todos los anunciantes han regresado» y que la empresa pronto podría volverse rentable.

La publicidad es crucial para Twitter, ya que los anuncios antes de la llegada de Musk representaban el 90% de los ingresos de la empresa.

Tras la llegada del polémico empresario, grandes agencias de publicidad y marcas, como General Motors y Volkswagen, detuvieron su pauta en Twitter

