Industria publicitaria: récord de casos participan de los Effie Awards Uruguay 2026

Organizado por la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap), los premios Effie Awards Uruguay 2026 son reconocimientos a los eficientes resultados de la comunicación publicitaria, combinando creatividad, estrategia y resultados de negocio.

En esta edición 17 de los premios Effie Awards Uruguay, un jurado integrado por más de 40 referentes de anunciantes, agencias, medios y academia realizó su primera jura presencial en la Universidad Católica del Uruguay (UCU).

Para garantizar la máxima transparencia, la puntuación se realiza de manera confidencial, respaldada por la mirada experta del veedor internacional Ricardo Aros.

En esta segunda nota, brindan sus enfoques Antonio Oliva, presidente de Audap; Diego Lazcano, presidente de Effie Awards Uruguay 2026; y el veedor internacional.

El veedor internacional Ricardo Aros; el presidente de Effie Awards Uruguay 2026, Diego Lazcano; y Antonio Oliva, presidente de Audap. Foto: Darwin Borrelli

“El pilar fundamental de los Effie es que premian la eficiencia de iniciativas y las estrategias de comunicación y marketing que demuestran resultados concretos, que hasta son motivo de aprendizajes en la búsqueda de superación permanente que desafían a agencias, anunciantes y marcas”, expresó el presidente de Audap.

Destacó el alto nivel de exigencia en la evaluación de cada caso. Además de cumplir con el estricto reglamento de los Effie Awards y contar con la certificación del veedor, una firma auditora contratada por Audap controla todo el proceso desde el inicio del certamen.

“Effie es sinónimo de un compromiso con la excelencia, cimentada en ideas y estrategias con efectivos resultados en los negocios. Cada iniciativa es concebida y llevada adelante de forma pensada y planificada en base al cumplimiento de resultado establecidos por las propias marcas y organizaciones”, agregó.

Oliva señaló que los premios Effie promueven el profesionalismo de la publicidad y el marketing. “Es un reconocimiento transversal, donde anunciantes, marcas y agencias quieren ganarlo porque tienen una excelente reputación internacional. Alcanzar un premio Effie significa que se está realizando un buen trabajo por parte de agencias, empresas anunciantes y marcas, que logran juntos eficientes resultados probados a partir de ideas que funcionan”.

OBJETIVO COMÚN

Por su parte, Lazcano expresó los premios Effie se han convertido en una referencia para toda la industria. “Son el lugar donde las ideas no solo se destacan por su creatividad, sino por su capacidad de demostrar que generaron resultados concretos de negocio. Pero también cada vez más unen a agencias y anunciantes alrededor de un mismo objetivo. Ese trabajo conjunto, y la conversación que se genera a partir de él, es una parte muy importante del premio”, indicó.

En este contexto, el presidente de los Effie Awards Uruguay 2026 afirmó que la creatividad de la acción es uno de los componentes que se evalúan en Effie, aunque los objetivos definidos y la alineación con los resultados y la estrategia para conseguirlos “son aspectos que también pesan y mucho”.

En 2026 se alcanzó un “récord histórico de inscripciones”, que refleja “el lugar cada vez más importante que la industria le da al Effie”. Este año además se han incluido tres nuevos premios especiales: Agencia, Anunciante y Marca más efectiva. A propósito del jurado del certamen Lazcano sostuvo: “La diversidad y el nivel de nuestro jurado no solo garantizan una evaluación rigurosa y equitativa, sino que también contribuyen a elevar el estándar de la industria publicitaria uruguaya”

En igual sentido, Lazcano recordó que los premios incorporan nuevos reconocimientos especiales para Agencia, Anunciante y Marca más efectiva, reafirmando así el compromiso de Effie con impulsar la efectividad como uno de los principales motores de la industria.

SER RELEVANTE

En tanto, el veedor internacional de los Effie Awards afirmó que Uruguay “tiene anunciantes y agencias comprometidos con escapar de algo que hoy es casi una epidemia en muchos mercados: la irrelevancia”.

El especialista analizó que “buena parte de la tanda publicitaria de la región y del mundo se volvió invisible, correcta pero olvidable, eso que en la industria empezamos a llamar ‘el costo de lo aburrido’; en la publicidad uruguaya se nota una decisión deliberada de no caer ahí”.

La variedad de casos presentados, en categorías muy distintas, “muestra un mercado de primer nivel estratégico-creativo”, como resultado de “un cuerpo de trabajo diverso, con problemas de negocio reales detrás”.

Durante la jura presencial, Aros se encontró con categorías parejas, que hablan de “un estándar compartido” en la industria publicitaria uruguaya.

Consultado sobre el común denominador de las piezas que triunfan en los Effie, Aros afirmó: “Buena parte del mercado uruguayo tiene muy claro algo que a muchos todavía se les resiste: hoy las marcas ya no interrumpen, convocan. Las que crean experiencias participativas, orquestadas en campañas integrales y no en un aviso suelto, son las que mueven a la gente hacia marcas más preferidas. Y eso es lo que termina premiando un Effie: no la pieza más linda, sino la que mueve a las personas y mueve el negocio”.

Explicó que un problema de negocio bien diagnosticado es el punto de partida, seguido de una idea, que une estrategia y creatividad, para luego trabajar en la construcción de marca y finalmente el círculo se cierra con los resultados. “Una gran idea sin números es una linda historia; una gran idea con resultados es un caso”, destacó Aros.

El proceso de evaluación continúa en las próximas semanas, de cara a la definición de los finalistas y luego los ganadores, que se darán a conocer en la gala de premiación, prevista para el jueves 10 de setiembre.