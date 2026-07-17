Granja Naturalia crea el Queso Uruguay y apunta al mercado de Brasil con producción de 60 toneladas anuales

Granja Naturalia, empresa creada en 1991 en Colonia Suiza, acaba de lanzar Queso Uruguay, un producto nuevo con el que apuestan a la denominación de origen local para competir en el mercado brasileño.

Según explicó Alejandro Dellature, director comercial de la firma láctea, la idea surgió a mediados de 2024 como respuesta al avance de las negociaciones del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que implicaría una mayor protección de las empresas del Viejo Continente a las denominaciones de origen de sus productos.

Este indicio, comentó el ejecutivo, representaba una amenaza para Naturalia en su principal mercado externo, Brasil, donde comercializa quesos parmesanos.

«Desde un punto de vista práctico y comercial, Granja Naturalia exporta quesos parmesanos a Brasil desde 2019. Cuando se negocia las denominación con la Unión Europea, se habla de que podría haber una excepción para los usuarios previos, pero quedamos afuera. Eso amenazó la posibilidad de seguir haciendo negocios en ese país con nuestros quesos tipo parmesano», detalló.

Fue así que, en 2024, comenzaron a trabajar junto a algunos clientes en el desarrollo de un nuevo producto, lo que finalmente dio forma al Queso Uruguay, caracterizado por su masa dura granulada y larga maduración, que, según explicó Dellature, lo ubica entre a medio camino entre el parmesano y el sbrinz.

«También nace para rendir tributo a la identidad uruguaya. No es una imitación ni una reinterpretación de estilos europeos, aunque comparte la técnica de los grandes quesos de masa dura granulada. Pero el punto de partida y el resultado son distintos a cualquier otro queso del mundo. Esto se lo da la composición del suelo del departamento de Colonia, la calidad de sus pasturas naturales, el sistema de producción pastoril extensivo y la leche que resulta de ese modelo producen sabores que no pueden replicarse en ninguna otra parte. Es una categoría nueva, con origen y carácter propio», aseguró.

Alejandro Dellature. Gerente Comercial de Granja Naturalia Francisco Flores/Archivo El Pais

Este nuevo producto surge además de una inquietud de la industria láctea, que desde hace muchos años ha replicado los nombres que vienen «casi naturalmente de Europa», aunque ha desarrollado productos de muy alta calidad con características propias.

«El mismo orgullo que sienten los europeos por sus quesos con denominaciones lo sentimos nosotros al llamarlo Queso Uruguay. Ellos defienden sus denominaciones, diciendo que nadie puede hacer un queso parmesano fuera de la zona porque este responde a factores como el clima, el suelo y los procesos de elaboración y maduración propios. Entonces, nos paramos sobre esa idea y decimos que lo que producimos acá es imposible de replicar», enfatizó.

El producto se presenta en dos formatos. El primero es una horma de 8 kilos y el segundo, desarrollado junto a Grupo Disco Uruguay (GDU), de 47 kilos. Según Dellature, esa característica lo transforma en el queso de masa dura más grande del mundo.

El gerente agregó que se trata de un queso con un período de maduración de entre seis y 12 meses, ideal para copetines y picadas, aunque también acompañar ensaladas y saborizar distintos platos. «Se funde y gratina muy buen porque tiene más humedad», añadió.

Destino Brasil

El plan inicial de la empresa es producir unas 60 toneladas anuales de esta variedad. Dellature señaló que el 70% del volumen se exportará a Brasil, donde reemplazará las ventas de queso parmesano. El 30% restante se volcará al mercado local, aunque en este caso no sustituirá a los productos de este estilo, sino que se sumará a la oferta actual de Naturalia.

Si bien aclaró que hasta el momento no han detectado dificultades con las exportaciones a Brasil, el gerente comercial explicó que la compañía láctea busca adelantarse a un eventual cambio de escenario, luego de que el acuerdo entre ambos bloques comenzó a regir en mayo de este año.

«Incluso, a raíz de esto, la semana próxima viajaremos a San Pablo para comenzar a trabajar en la estrategia de posicionamiento del Queso Uruguay junto a los clientes que tenemos en ese país», adelantó.

Uruguay, sello calidad

Dellature comentó que la elección del nombre Queso Uruguay no fue casual, sino que respondió a una estrategia comercial. Como el principal mercado al que apunta la empresa es Brasil, buscaron una denominación con impacto y fácil de comprender para los consumidores.

«Lo elegimos porque el público de Brasil valora mucho el queso de Uruguay. Conoce la calidad y no hay que trabajar mucho en presentarlo», concluyó.