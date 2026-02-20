Fin de semana de historia y cultura en Punta Carretas de la mano de Peatonal Tours

«Descubrí tu barrio», esa es la premisa de Peatonal Tours para este sábado 21 de febrero en el barrio Punta Carretas a las 11:00.

Una visita por el ex penal de Punta Carretas, por la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, el mítico bar Tabaré, la República de Parva Domus y el Museo Zorrilla será parte de un plan que promete dar a conocer las historias que identifican al barrio, hechos importantes, curiosidades y el impacto de artistas como Zorrilla de San Martín, «el poeta de la patria» o el artista plástico Pablo Atchugarry, en la transformación del barrio.

Una mañana para conocer lo que muchas veces pasamos por alto en el ajetreado ritmo de la rutina, caminar al aire libre y por qué no, conocer además de historias, nuevas personas.

«Muchas veces en nuestra vida cotidiana se nos pasan desapercibidos algunos valores próximos a nuestro Montevideo y que son de destaque nacional y hasta regional, y estos tours orientamos la vista de los visitantes y hacemos reparar en esos valores, porque nuestra misión es que quienes vienen se reconecten con la ciudad, porque la historia que nos cuenta es hermosísima», subrayó Sebastián Magallanes, uno de los responsables de Peatonal Tours, emprendimiento que busca sacarle brillo a los detalles de la historia montevideana.

Cuentan historias

El tour no solo contará con la recorrida por diferentes puntos emblemáticos del barrio, sino que se potenciará con testimonios muy valiosos como el de Serrana Uliso, vecina de Punta Carretas y propietaria de la casa por la que los presos políticos salieron en la famosa Fuga de Punta Carretas, protagonista involuntaria de un hecho histórico, la mayor fuga de presos políticos del mundo, quien estaba en la casa al momento del hecho y fue retenida junto a su madre y otras personas.

«Siempre buscamos testimonios de gente involucrada en la historia del barrio, porque le otorgan autenticidad a la experiencia, la hacen más genuina y aportan dimensión emocional, algo que muchas veces el guía no puede transmitir», mencionó.

Peatonal Tours cuenta con la presencia de personas que brindan testimonios sobre sus historias con los barrios.

El tour comenzará en la explanada de Punta Carretas Shopping (Ellauri y Héctor Miranda) y durará 14 cuadras. El costo es de $ 500 por persona.

Consultas y reservas: https://www.peatonaltours.uy