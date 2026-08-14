Empezó en pandemia con su madre y su hermana como alumnas y hoy dirige una academia de ballet con dos sedes

Siempre hay tiempo para aprender ballet, no hay límite de edad ni se necesita experiencia previa para asistir a clases. Esa es la propuesta de Isadora Danza, una academia que nació para que mujeres adultas disfruten del placer de bailar (aunque también existe Isadora Kids).

En las clases «desde cero» o «principiantes», las alumnas se suman a la iniciativa que dirige Sofía Sánchez Viera (30).

«En plena pandemia, mi madre y mi hermana me pidieron que les dictara clases de ballet porque no encontraban dónde aprender. Lo publiqué de forma experimental y se anotaron como 30 personas», recordó entre risas.

La historia de la bailarina, coreógrafa y docente comenzó a los 18 años. «Siempre hago la analogía con el fútbol: para ser un bailarín profesional es necesario comenzar antes, pero para hacerlo por placer no existe tal limitante. No hay edad para disfrutar del baile», señaló Sánchez, quien está convencida de que el ballet es para todas.

Isadora Danza.

«Sabía que entrar al Ballet del Sodre no era una opción, pero sí hacer contemporáneo», agregó. Sánchez también egresó de la Escuela Indans y bailó en la compañía de Hebe Rosa, entre otras.

«Es desafiante empezar de cero, pero es posible», aseguró. Hoy lidera una escuela con más de 70 alumnas que este año sumó a la sede de Punta Carretas (Domingo Cullen 681 esquina bulevar Artigas) una en el Centro (18 de julio y Paraguay, Galería Polvorín, piso 8).

Con más clases y grupos, llegaron nuevos desafíos: crearon una compañía amateur de baile y también se animaron hacer muestras, el sueño de muchas mujeres.

«Una vez al mes hacemos Ballet Nights: nos reunimos a mirar videos y los comentamos, mientras compartimos un rato juntas», contó Sánchez, quien, además de dirigir Isadora Danza, estudia ingeniería y trabaja como programadora.

Isadora tiene distintos planes que van desde una clase ($ 1.800), dos ($ 2.200) o tres por semana ($ 2.600), hasta un pase libre elegir días, horarios y actividades ($ 3.500).

Por consultas, en Instagram @isadora.danzaa o al 099 097 191.