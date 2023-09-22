Disney planea duplicar la inversión en sus parques temáticos hasta los US$ 60.000 millones
La compañía quiere ampliar la capacidad de sus parques temáticos y sus líneas de cruceros en el país y el extranjero y "priorizar proyectos en los que se anticipan fuertes rendimientos".
El gigante del entretenimiento The Walt Disney Company indicó el martes al regulador bursátil de EE.UU. que planea duplicar su inversión en su segmento de parques temáticos hasta los US$ 60.000 millones en un plazo de 10 años.
Disney quiere ampliar la capacidad de sus parques temáticos y sus líneas de cruceros en el país y el extranjero y «priorizar proyectos en los que se anticipan fuertes rendimientos» con esa inversión, que supone «casi el doble» respecto a la del anterior decenio, según indicó la compañía a la Comisión del Mercado de Valores (SEC).
En un documento adjunto dirigido al organismo, la compañía señaló que su segmento de Parques, Experiencias y Negocios facturó US$ 32.300 millones y tuvo un beneficio operativo de US$ 9.200 millones en el último año, lo que muestra una notable recuperación tras la caída de 2020 por la pandemia.
Disney, que recuperó a Bob Iger para el rol de CEO luego de que se retirara para ordenar el negocio, está acometiendo una reestructuración para mejorar la eficiencia y ahorrar costos de US$ 5.500 millones, lo que implicó el recorte de 7.000 empleos en la primera mitad de este año.
En una entrada de blog, la empresa apuntó que Iger y el principal responsable de parques temáticos, Josh D'Amaro, se reunirán con inversores en el Disney World Resort de Orlando (Florida) para abordar los planes de inversión a 10 años.
En ese sentido, hizo énfasis en la vasta extensión de terrenos que tiene en propiedad, incluyendo «unos 1.000 acres (unas 400 hectáreas) para un posible desarrollo futuro; para ampliar espacios de parques temáticos en los sitios existentes, lo que equivaldría a siete nuevos Parques Disneyland».
En agosto, la empresa presentó unos resultados del tercer trimestre que arrojaron una pérdida de US$ 460 millones frente a los 1.409 millones que ganó en ese tramo de 2022, si bien su facturación total se mantuvo al alza, hasta US$ 22.330 millones (un 4 % más).
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